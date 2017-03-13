Onur Ã–zbizerdik Ä°stanbul'da dehÅŸet saÃ§tÄ± her yerde aranÄ±yor

Ä°stanbul Ulus'ta bulunan bir gece kulÃ¼bÃ¼ne saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen Onur Ã–zbizerdik, silahÄ± olay yerine bÄ±rakarak kaÃ§tÄ±

AlÄ±nan son bilgilere göre 10 gün evvel 7.5 yÄ±l hapse mahkûm olan Özbizerdik, önceki gece saat 00.30 sÄ±ralarÄ±nda Ulus’taki bir gece kulübünden çÄ±ktÄ±. Ve mekânÄ±n valesinden kendisini Ortaköy’e bÄ±rakmasÄ±nÄ± istedi.Bunun üzerine vale ayarladÄ±ÄŸÄ± bir araçla Özbizerdik’i, gitmek istediÄŸi gece kulübüne götürdü. Arabadan inmeyen Onur Özbizerdik, mekân önünde bekleyen kiÅŸiye “Åžazi nerede?” diye sordu.

‘Bilmiyorum’ yanÄ±tÄ± alÄ±nca silahÄ±nÄ± çeken Özbizerdik, mekâna art arda ateÅŸ etmeye baÅŸladÄ±. Daha sonra Glock marka silahÄ±nÄ± da olay yerinde bÄ±rakarak aynÄ± araçla olay yerinden ayrÄ±lan Özbizerdik, Ortaköy MezarlÄ±ÄŸÄ±’nda otomobilden inip kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±.SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan soruÅŸturma baÅŸlatan Organize Suçlar ve AsayiÅŸ Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, Özbizerdik’in peÅŸine düÅŸtü.

Habertürk