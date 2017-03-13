Dikkat sÄ±caklÄ±klar dÃ¼ÅŸecek yaÄŸÄ±ÅŸ hafta sonuna kadar kapÄ±da

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan elde edilen son bilgilere gÃ¶re hafta sonuna kadar hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yaÅŸanÄ±rken yaÄŸÄ±ÅŸ yurdun bazÄ± bÃ¶lgelerini terk etmeyecek

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hafta sonuna kadar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± ve soÄŸuk hava yurdu terk etmeyecek, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± batÄ± ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoÄŸu, Marmara ve Ege'de kuzey yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette, KÄ±yÄ± Ege ve Akdeniz'de kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esecek.

Genellikle yaÄŸmur ve saÄŸanak, DoÄŸu Anadolu'nun doÄŸusu ve DoÄŸu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olmasÄ± beklenen yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Akdeniz Bölgesi, Karaman, Aksaray, NiÄŸde, AdÄ±yaman, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Konya'nÄ±n güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 mm), Mersin ve Adana çevreleri ile KahramanmaraÅŸ'Ä±n batÄ± çevrelerinde çok kuvvetli ve ÅŸiddetli (51-100 mm) olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde DoÄŸu Anadolu'nun kuzey ve doÄŸusunda buzlanma ve don olayÄ± bekleniyor