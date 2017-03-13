Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 13/03/2017 15:45

O ili kana bulayacaktÄ± hain planÄ± son anda engellendi

tutuklama

Batman'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda bir terÃ¶rist yakalandÄ±

Batman'da terör örgütü PKK'nÄ±n kÄ±rsal yapÄ±lanmasÄ±ndan olan ve eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu belirlenen bir terörist yakalandÄ±.Batman Emniyet MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamada, "Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸümüz tarafÄ±ndan PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesine yönelik çalÄ±ÅŸmalar sürüyor. YapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalarda, PKK/KCK terör örgütünün kÄ±rsal alan yapÄ±lanmasÄ±nda faaliyet gösteren, örgütsel eÄŸitim alan ve ilimize eylem yapmak üzere geldiÄŸi deÄŸerlendirilen M.T. isimli ÅŸahÄ±s yakalanarak çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± adli merciler tarafÄ±ndan tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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