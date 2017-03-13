Meteorolojiden sonra Bakan EroÄŸlu da uyardÄ± Ä°stanbullular dikkat

Meteorolojiden alÄ±nan bilgilere gÃ¶re yurt genelinde hafta sonuna kadar soÄŸuk ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava bekleniyor. Bakan Veysel EroÄŸlu da hava durumuna iliÅŸkin uyarÄ±larda bulundu

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hafta sonuna kadar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± ve soÄŸuk hava yurdu terk etmeyecek, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± batÄ± ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak.

Anadolu'nun kuzeyi ve Ä°ç Ege'de karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olmasÄ± beklenen yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; Osmaniye, Tunceli, DiyarbakÄ±r, Mardin ile Hatay ve Adana kÄ±yÄ±larÄ±nda kuvvetli yaÄŸmur ve saÄŸanak, Bingöl ve MuÅŸ çevrelerinde yoÄŸun karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± (20 cm ve üzeri) ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde DoÄŸu Anadolu'nun kuzey ve doÄŸusunda buzlanma ve don olayÄ± bekleniyor. Sabah saatlerinde GüneydoÄŸu Anadolu'nun güneyi ile DoÄŸu Anadolu'nun güneydoÄŸusunda toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± görüleceÄŸi tahmin ediliyor.

Genellikle yaÄŸmur ve saÄŸanak, DoÄŸu Anadolu'nun doÄŸusu ve DoÄŸu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olmasÄ± beklenen yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Akdeniz Bölgesi, Karaman, Aksaray, NiÄŸde, AdÄ±yaman, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Konya'nÄ±n güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 mm), Mersin ve Adana çevreleri ile KahramanmaraÅŸ'Ä±n batÄ± çevrelerinde çok kuvvetli ve ÅŸiddetli (51-100 mm) olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde DoÄŸu Anadolu'nun kuzey ve doÄŸusunda buzlanma ve don olayÄ± bekleniyor.

Bakan Veysel EroÄŸlu da uyardÄ±

Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu da içerisinde Ä°stanbul’un da olduÄŸu bazÄ± bölgeler için yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±nda bulundu. Bakan EroÄŸlu, ÅŸöyle dedi:

"Afyonkarahisar’da pazartesi, salÄ±, çarÅŸamba hafif yaÄŸÄ±ÅŸ gözüküyor. SalÄ± günü Akdeniz ve Ege’nin batÄ± kesimlerinde yaÄŸÄ±ÅŸ yok ama bütün Türkiye yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±. YaÄŸÄ±ÅŸ çarÅŸamba günü doÄŸuya doÄŸru kayÄ±yor. PerÅŸembe Ege hariç yine yaÄŸÄ±ÅŸ var. Cuma günü Marmara Bölgesi hariç yaÄŸÄ±ÅŸ var. Daha sonra cumartesi ve pazar yaÄŸÄ±ÅŸlar doÄŸuya kayÄ±yor. Yani bereket var bu hafta, bereketli bir hafta. Tabi Afyonkarahisar’a da, cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n bereketi 270 tesis, 1 milyar 12 milyon TL ile inÅŸallah açÄ±lÄ±ÅŸ yapacaÄŸÄ±z. Ä°stanbul’da bugün rüzgar var, saatte 50 kilometreye varan. Bir de bilhassa Ä°stanbul’un kuzey kesimlerinde, batÄ± ve kuzey kesimlerinde kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ var. BazÄ± bölgelerde de kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ var mesela Osmaniye, Adana’da rüzgar ve kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ var. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda KahramanmaraÅŸ ve Malatya’da yaÄŸÄ±ÅŸ var. DoÄŸuda bazÄ± bölgelerde ise kar ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur devam edecek."