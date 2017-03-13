Emrah Karaduman'a yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±yla ilgili flaÅŸ geliÅŸme

Emrah Karaduman'a yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdikten sonra adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lan kiÅŸi savcÄ±nÄ±n itirazÄ± Ã¼zerine tutuklandÄ±
HoÅŸnudiye Mahallesi'ndeki gece kulübünün yakÄ±nÄ±nda 10 Mart gecesi Karaduman (32) ve arkadaÅŸÄ± Volkan Karaca'yÄ± (37) bÄ±çakla yaraladÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nan Enis D'nin (33) yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± konularak adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na savcÄ± itirazda bulundu.Ä°fadesinde, ilgi duyduÄŸu ÅŸarkÄ±cÄ± Aleyna Tilki'nin sevgilisi olduÄŸunu düÅŸünerek Karaduman'Ä± bÄ±çakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸi öÄŸrenilen Enis D, savcÄ±nÄ±n itirazÄ± üzerine yeniden gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
EskiÅŸehir Devlet Hastanesindeki saÄŸlÄ±k kontrolünün ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen zanlÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±.Bu arada, Karaduman ve Karaca'nÄ±n EskiÅŸehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) TÄ±p Fakültesi Hastanesindeki tedavisi sürüyor.
Karaduman ve arkadaÅŸÄ± Karaca'yÄ± bÄ±çakla yaralayÄ±p kaçtÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla yakalanan Enis D, önceki gün çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± konularak adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. ÅžarkÄ±cÄ± Aleyna Tilki, önceki gün ESOGÜ TÄ±p Fakültesi Hastanesine gelerek, Karaduman ve Karaca'nÄ±n saÄŸlÄ±k durumu hakkÄ±nda bilgi almÄ±ÅŸtÄ±