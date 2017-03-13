Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 13/03/2017 17:03

TEM otoyolunda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ± ulaÅŸÄ±m durma noktasÄ±na geldi

TEM otoyolu

TEM otoyolunun Bolu kesiminde baÅŸlayan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ulaÅŸÄ±mÄ± olumsuz etkiliyor

Otoyolun Gerede ve Cankurtaran mevkisinde sabah saatlerinde baÅŸlayan saÄŸanak, öÄŸleden sonra yerini kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na bÄ±raktÄ±. Bölgede etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸ, zaman zaman sürücülere zor anlar yaÅŸattÄ±. KarayollarÄ± ekipleri de güzergahta tuzlama çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±.

Trafik ekipleri ise sürücüleri bölgede etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na karÅŸÄ± dikkatli olmalarÄ±, yakÄ±n takip, hatalÄ± sollama ve aÅŸÄ±rÄ± hÄ±z yapmamalarÄ± konusunda uyardÄ±.Meteoroloji Ä°l MüdürlüÄŸü yetkilileri, hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n en yüksek 5-7, en düÅŸük sÄ±fÄ±rÄ±nda altÄ±nda 1-2 arasÄ±nda seyredeceÄŸini, hafta sonuna kadar kent merkezinde saÄŸanak, yüksek kesimlerde ise kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olmasÄ±nÄ± beklediklerini belirtti.

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