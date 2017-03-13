TEM otoyolunda feci kaza Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

TEM yolunun Bolu kesiminde yaÄŸmur nedeniyle meydana gelen trafik kazasÄ±na 5 araÃ§ karÄ±ÅŸtÄ±

Kazalar nedeniyle yavaÅŸlayarak emniyet ÅŸeridine geçen TIR'a arkadan çarpan otomobilin ise sürücüsü öldü, eÅŸi yaralandÄ±.Kaza, saat 13.00 sÄ±ralarÄ±nda TEM otoyolunun Bolu Gerede mevkisinde meydana geldi. Ä°stanbul yönüne giden bir otomobil, yaÄŸmur nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çÄ±kÄ±p bariyerlere çarparak savruldu. Arkadan gelen Erdal AÅŸkÄ±n'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± 34 BY 3542 plakalÄ± otomobil de kaza nedeniyle sürücüsünün frene basmasÄ± sonucu kayarak devrildi. Arkadan gelen diÄŸer otomobil de aynÄ± ÅŸekilde sürücüsünün frene basmasÄ±yla kayarak orta refüje savruldu.

OTOMOBÄ°L TIR'A ÇARPTI

Bu sÄ±rada kazalar nedeniyle yavaÅŸlayarak emniyet ÅŸeridine yönelen Ä°smail TatlÄ± yönetimindeki 31 PB 645 plakalÄ± TIR'a, arkadan gelen 40 yaÅŸÄ±ndaki Serkan Çoban'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± 34 SA 6209 plakalÄ± otomobil çarptÄ±. Hurdaya dönen otomobilde sürücü Serkan Çoban öldü, yanÄ±nda bulunan eÅŸi 39 yaÅŸÄ±ndaki Zübeyde Zeynep Çoban ile diÄŸer araçlarda 3 kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ±lar, kentteki hastanelere kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

OTOMOBÄ°LÄ° YENÄ° ALMIÅžLAR

Zonguldak'ta ilaç mümessili olan Serkan Çoban ile Bülent Ecevit Üniversitesi'nde memur olan eÅŸi Zübeyde Zeynep Çoban'Ä±n, Ankara'dan yeni aldÄ±klarÄ± otomobille Zonguldak'a dönerken kaza yaptÄ±klarÄ± öÄŸrenildi. 2 kÄ±z çocuÄŸu sahibi çiftin kaza haberini alan yakÄ±nlarÄ±, Zübeyde Zeynep Çoban'Ä±n tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ä°zzet Baysal Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne koÅŸtu. Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.