GÃ¼venpark ÅŸehitleri saldÄ±rÄ±nÄ±n 1. yÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±

12 Mart 2016'da Ankara GÃ¼venpark'ta yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler iÃ§in anma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi

Ankara Güvenpark'ta 13 Mart 2016 tarihinde gerçekleÅŸtirilen bombalÄ± terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden 36 kiÅŸi gözyaÅŸlarÄ± arasÄ±nda anÄ±ldÄ±.

KÄ±zÄ±lay MeydanÄ± üzerindeki Güvenpark metro giriÅŸinin bulunduÄŸu noktada bomba yüklü araç ile gerçekleÅŸtirilen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n üzerinden bir yÄ±l geçti. Terör örgütü PKK/KCK mensuplarÄ±nca, 13 Mart 2016 akÅŸamÄ± saat 18.45 sÄ±ralarÄ±nda gerçekleÅŸtirilen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda 36 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken, 349 kiÅŸi de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. PatlamanÄ±n meydana geldiÄŸi noktada saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda anma etkinliÄŸi gerçekleÅŸtirildi. EtkinliÄŸe, saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden vatandaÅŸlarÄ±n aileleri ve sevenleri katÄ±ldÄ±. GözyaÅŸlarÄ±na hakim olamayan aileler, yakÄ±nlarÄ±nÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± öperek saldÄ±rÄ±yÄ± lanetledi. BazÄ± aileler ise hayatÄ±nÄ± kaybeden vatandaÅŸlarÄ±n ‘terör maÄŸduru' sayÄ±lmalarÄ±na tepki göstererek, ÅŸehit sayÄ±lmalarÄ±nÄ± istedi. Ölen vatandaÅŸlarÄ±n isimlerinin tek tek okunarak dua edilmesinin ardÄ±ndan alana karanfiller bÄ±rakÄ±ldÄ±.

HayatÄ±nÄ± kaybeden vatandaÅŸlarÄ±n aileleri, terörü lanetlediklerini belirterek, kimsenin böyle bir acÄ± yaÅŸamasÄ±nÄ± istemediklerini söylediler. Aileler, saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir yÄ±l geçmesine raÄŸmen aynÄ± acÄ±yÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ifade ettiler.

Aileler adÄ±na basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapan Avukat Tülay Bekar, saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ne acÄ±nÄ±n, ne de özlemin azalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Sadece bizim deÄŸil, onlar hepimizin annesiydi, babasÄ±ydÄ±, kardeÅŸiydi. Gencecik geleceÄŸimizin teminatÄ± pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l evlatlarÄ±mÄ±zdÄ±. Buralarda ölen bizdik. Ziyaretten dönen bir anne, evine gitmeye çalÄ±ÅŸan memur, KPSS'ye hazÄ±rlanan bir genç kÄ±z, tesadüfen oradan geçen biri, otobüs bekleyen bir diÄŸeriydik. Ekmek parasÄ± peÅŸinde bir taksici ya da bir çaycÄ±ydÄ±k" diye konuÅŸtu.