Hollanda KonsolosluÄŸu'nu kurÅŸunlamak istiyordum dedi polisler yemedi

Mafya babasÄ± Onur Ã–zbizerdik, bir eÄŸlence merkezinde tabancayla ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ± iÃ§in polisler tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ã–zbizerdik, ifadesinde Hollanda KonsolosluÄŸu'nu kurÅŸunlamak istediÄŸini sÃ¶ylemesine raÄŸmen savcÄ± karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmaktan kurtulamadÄ±.

Ä°stanbul Ulus'taki bir eÄŸlence mekanÄ±na tabancayla ateÅŸ açtÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla mahkemeye sevk edilen Onur Özbizerdik, "AteÅŸli Silahlar Kanununa muhalefet", "Korku, kaygÄ± ve panik yaratacak tarzda silahla ateÅŸ etmek" suçlarÄ±ndan tutuklandÄ±. Önceki gece Ortaköy'de bir gece kulübünü kurÅŸunladÄ±ÄŸÄ± için bu sabah gözaltÄ±na alÄ±nan Onur Özbizerdik, adliyeye sevk edilmiÅŸti. Özbizerdik adliyeye getirilirken oldukça hÄ±rçÄ±n tavÄ±rlar sergilerken, polisler adeta yaka paça araca bindirebildi. Özbizerdik emniyetteki ifadesinde, Hollanda KonsolosluÄŸu'nu kurÅŸunlamak istediÄŸini, oraya götürülmeyince gece kulübünü kurÅŸunladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.