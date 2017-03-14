Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 14/03/2017 07:12

AtatÃ¼rk'Ã¼n fotoÄŸrafÄ±nÄ±n Ã¼zerine ErdoÄŸan'Ä± koyup yazÄ±yÄ± deÄŸiÅŸtirince bÃ¼yÃ¼k tepki topladÄ±

Yasin Alp

Kocaeli'nin GÃ¶lcÃ¼k belediyesinde gÃ¶rev yapan Yasin Alp'in odasÄ±ndaki AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n kalpaklÄ± fotoÄŸrafÄ±nÄ±n Ã¼zerine CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± monte etmesi tepki Ã§ekmesine neden oldu

Gölcük Belediyesi’nin sanat galerisinde çalÄ±ÅŸan Yasin Alp’in odasÄ±nda bulunan fotoÄŸraf dikkat çekiyor. Atatürk’ün kalpaklÄ± fotoÄŸrafÄ±nÄ±n üzerine CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n fotoÄŸrafÄ± monte edilirken, Atatürk’ün "Efendiler yarÄ±n Cumhuriyet’i ilan edeceÄŸiz" sözlerinin yerine ise "Efendiler yarÄ±n baÅŸkanlÄ±k sistemini ilan edeceÄŸiz" sözlerini yazdÄ±rmasÄ± dikkat çekti. Ak Parti Ä°lçe Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°dris Alp’in kardeÅŸi olan Yasin Alp’in çalÄ±ÅŸma odasÄ±nda bulunan fotoÄŸraf yerel internet haber sitelerinde yayÄ±nlanÄ±rken, tepki oluÅŸtu.

 
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