BaÅŸkentliler gÃ¼ne bembeyaz uyandÄ±

Hava sÄ±caklÄ±klarÄ± geÃ§tiÄŸimiz haftaya gÃ¶re dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶sterirken baÅŸkent sabahÄ±n erken saatlerinde beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼

Meteoroloji'den yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, yurt genelinde hafta sonuna kadar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± ve soÄŸuk hava etkili olacak. BatÄ± bölgelerde sÄ±caklÄ±klar ise 6 derece düÅŸerken, doÄŸu bölgelerde 20 santim üzeri kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklenirken sÄ±caklÄ±klarÄ±n 10 dereceye kadar düÅŸeceÄŸi belirtildi.

Anadolu'nun kuzeyi ve Ä°ç Ege'de karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olmasÄ± beklenen yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; Osmaniye, Tunceli, DiyarbakÄ±r, Mardin ile Hatay ve Adana kÄ±yÄ±larÄ±nda kuvvetli yaÄŸmur ve saÄŸanak, Bingöl ve MuÅŸ çevrelerinde yoÄŸun karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± (20 cm ve üzeri) ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde DoÄŸu Anadolu'nun kuzey ve doÄŸusunda buzlanma ve don olayÄ± bekleniyor. Sabah saatlerinde GüneydoÄŸu Anadolu'nun güneyi ile DoÄŸu Anadolu'nun güneydoÄŸusunda toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± görüleceÄŸi tahmin ediliyor.

ANKARA'DA KAR YAÄžIÅžI BAÅžLADI

BaÅŸkent Ankara'da sabah saatlerinde baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± kenti beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü'nden alÄ±nan tahminlere göre, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± iki gün daha etkili olacak.