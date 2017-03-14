THY'nin New York'a yapacaÄŸÄ± tÃ¼m seferler iptal edildi

ABDâ€™nin New York ÅŸehrinde etkili olan kar fÄ±rtÄ±nasÄ± nedeniyle THY bugÃ¼n New York'a olan tÃ¼m uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ± iptal etti

New York uçuÅŸlarÄ±nÄ± iptal ettiÄŸini resmi sitesinden duyuran THY'nin açÄ±klamasÄ± ÅŸöyle:

“Kuzey Amerika’da etkili olmasÄ± beklenen Stella kar fÄ±rtÄ±nasÄ± nedeni ile 14 Mart tarihli TK3-4 Ä°ST-NEW YORK-Ä°ST seferleri karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak iptal edildi. YolcularÄ±mÄ±zÄ±n seyahatlerinden önce uçuÅŸlarÄ±yla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralÄ± çaÄŸrÄ± merkezimizden öÄŸrenmelerini rica ederiz.”