Ä°stanbul'da sabaha karÅŸÄ± dev operasyon o adreslere baskÄ±n yapÄ±ldÄ±

Ä°stanbul'da bazÄ± adreslere sabaha karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen operasyonda Ã¶zel harekat polisleri Ã¶nlem aldÄ±

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü UyuÅŸturucu ile Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ve Mali Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri önceden belirlenen birçok adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenledi. Operasyonlara Özel Harekat polisleri de destek verdi.Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleÅŸkesinden saat 05.30 sÄ±ralarÄ±nda konvoy halinde hareket eden UyuÅŸturucu ile Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ve Mali Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri KaÄŸÄ±thane'de önceden belirlenen birçok adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenledi.

ÖZEL HAREKAT POLÄ°SLERÄ° ÖNLEM ALDI

Özel harekat polislerinin de destek verdiÄŸi operasyonda polis ekipleri, Nurtepe Mahallesi, Ä°smet Sokak'ta bulunan binadaki bir daireye baskÄ±n yaptÄ±. Mali Suçlarla Mücadele Åžube ekipleri evde arama yaparken dÄ±ÅŸarÄ±da ise özel harekat polisleri uzun namlulu silahlarla önlem aldÄ±.

Operasyon yapÄ±lan bir diÄŸer adres ise ÇaÄŸlayan Mahallesi, Kumru Sokak'ta bulunan 3 katlÄ± bir bina idi. BinanÄ±n birinci katÄ±ndaki daireye giren UyuÅŸturucu ile Mücadele Åžube ekipleri içeride aramalarda bulundu. Operasyon hakkÄ±nda bilgi verilmezken, ekiplerin adreslerdeki aramalar yaptÄ±.