DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan AB'nin o aÃ§Ä±klamalarÄ±na sert tepki

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, AB YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini ve AB Komiseri Hahn'a aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan dolayÄ± tepki gÃ¶sterdi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, son günlerde Türkiye ve bazÄ± AB üyesi ülkeler arasÄ±nda yaÅŸanan geliÅŸmelere iliÅŸkin AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve Güvenlik PolitikasÄ± Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu KomÅŸuluk ve GeniÅŸleme Müzakerelerinden sorumlu Komiser Johannes Hahn tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamalarÄ±n yanlÄ±ÅŸ deÄŸerlendirmeler içerdiÄŸinin ve farklÄ± gündemleri birleÅŸtirip algÄ± çarpÄ±tmasÄ± yapmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüldüÄŸü belirtildi.

"AB’nin yaÅŸanan gerilimin daha fazla tÄ±rmandÄ±rÄ±lmamasÄ± için diplomatik sözleÅŸmeleri ve hukuku ihlal ederek bu duruma sebep olan ülkeler yerine Türkiye'ye aÅŸÄ±rÄ± söylemlerden ve adÄ±mlardan kaçÄ±nÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan açÄ±klamasÄ±nÄ±n, esasen yabancÄ± düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ve Türk karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± gibi aÅŸÄ±rÄ± uçlara prim verdiÄŸinin farkÄ±na varmasÄ± gerekmektedir." ifadelerine yer verilen açÄ±klamada, "birliÄŸin gerek Türkiye'deki anayasal düzeni ve demokrasiyi hedef alan 15 Temmuz hain darbe giriÅŸiminden gerek AB terör örgütleri listesinde yer alan PKK saldÄ±rÄ±larÄ±ndan sonra yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarda olduÄŸu gibi yine objektiflikten uzak ve geliÅŸmeleri tam manasÄ±yla deÄŸerlendirmeden hareket ettiÄŸi" kaydedildi.

AçÄ±klamaya ÅŸöyle devam edildi:

"1961 tarihli Diplomatik Ä°liÅŸkiler HakkÄ±nda Viyana SözleÅŸmesi ile 1963 tarihli Konsolosluk Ä°liÅŸkileri HakkÄ±nda Viyana SözleÅŸmesini, temel insan haklarÄ±nÄ±, Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi'nden kaynaklanan yükümlüklerini ve uluslararasÄ± sorumluluklarÄ±nÄ± ihlal eden ülkelere kuvvetli bir mesaj vermesi gereken AB’nin korumacÄ± bir tavÄ±rla üye ülke dayanÄ±ÅŸmasÄ± arkasÄ±na saklanmasÄ± ve insan haklarÄ± ile Avrupa deÄŸerlerini açÄ±kça ihlal eden Hollanda’nÄ±n arkasÄ±nda durmasÄ± son derece vahimdir.

AB’li muhataplarÄ±mÄ±z demokratik deÄŸerleri, temel hak ve özgürlükleri ancak seçici olarak uygulamakta ve sorunlarÄ±n çözümü için diyalog kanallarÄ±nÄ± tavsiye ederken, ülkemizin ciddi bir yaklaÅŸÄ±mla Hollanda’nÄ±n aksine diplomasiden ve hukuktan sapmadan izlediÄŸi siyaseti görmezden gelmeyi tercih etmektedir. Tüm bu sebeplerden dolayÄ±, AB’nin bu basiretsiz açÄ±klamasÄ± ülkemiz için bir deÄŸer taÅŸÄ±mamaktadÄ±r."