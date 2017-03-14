Ä°ÅŸÃ§ileri taÅŸÄ±yan iki servis Ã§arpÄ±ÅŸtÄ± Ã§ok sayÄ±da yaralÄ± var

Gaziantep'te iÅŸÃ§ileri taÅŸÄ±yan iki minibÃ¼sÃ¼n Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kazada 20 kiÅŸi yaralandÄ±

AlÄ±nan bilgiye göre, Celal Sönmez idaresindeki 27 S 3699 plakalÄ± servis minibüsü, 3. Organize Sanayi Bölgesi Åžerbetçi BulvarÄ±'nda karÅŸÄ± istikametten gelen ve sürücüsünün kimliÄŸi henüz belirlenemeyen 27 S 3151 plakalÄ± minibüsle çarpÄ±ÅŸtÄ±.Kazada, servislerdeki 20 iÅŸçi yaralandÄ±. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lardan Cuma Åžahin'in (42) hayati tehlikesinin bulunduÄŸu öÄŸrenildi.Bu arada, kaza nedeniyle bir süre ulaÅŸÄ±ma kapanan güzergah, araçlarÄ±n çekilmesinin ardÄ±ndan yeniden trafiÄŸe açÄ±ldÄ±.