Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 14/03/2017 09:21

Ä°stanbul'un o ilÃ§elerinde 16 Mart PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

elektrik kesintisi

Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±ndaki bazÄ± ilÃ§elerinde 16 Mart PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

BoÄŸaziçi Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den (BEDAÅž) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, Bahçelievler, BakÄ±rköy, BaÅŸakÅŸehir, Beylikdüzü, Esenler, Esenyurt, Güngören, SarÄ±yer ve Zeytinburnu ilçelerinin bazÄ± mahallelerinde 16 Mart'ta 08.00-19.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Ä°stanbul'un Bahçelievler ilçesinin bazÄ± mahallelerinde 10.00-16.00, BakÄ±rköy ilçesinin bazÄ± mahallelerinde 09.00-16.00, BaÅŸakÅŸehir ilçesinin bazÄ± sokaklarÄ±nda 09.00-15.30 ve Beylikdüzü ilçesinin bazÄ± semtlerinde 09.00-16.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

AynÄ± gün Esenler ilçesinin belirli sokaklarÄ±na 09.00-17.00, Esenyurt ilçesinin bazÄ± semtlerine 09.00-17.00 ve Güngören ilçesinin bazÄ± semtlerine 10.00-19.00 saatlerinde elektrikverilemeyecek.

SarÄ±yer ilçesinin bazÄ± semtlerinde 08.00-18.00 ve Zeytinburnu ilçesinin bazÄ± mahallelerinde 09.00-16.00 saatleri arasÄ±nda enerji kesintisi yapÄ±lacak.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara iliÅŸkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAÅž'Ä±n internet sitesinde yer alan "PlanlÄ± BakÄ±m ve YatÄ±rÄ±m ÇalÄ±ÅŸmalarÄ±" bölümünden ulaÅŸabilecek.

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