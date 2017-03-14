Kapadokya'da balonlar sert iniÅŸ yaptÄ± 49 turist yaralandÄ±

Kapadokya'da bu sabah havalanan balonlar ani hava durumuyla birlikte sert iniÅŸ yapÄ±nca 49 turist hastanelik oldu.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kapadokya'da bu sabah havalanan balonlar aniden geliÅŸen rüzgarlÄ± hava sonrasÄ±nda sert iniÅŸ yapmak zorunda kaldÄ±. Kapadokya'da bu sabah havalanan balonlar aniden geliÅŸen rüzgar ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sert iniÅŸ yaptÄ±. 8 firmaya ait olduÄŸu öÄŸrenilen balonlarÄ±n sert iniÅŸ yapmasÄ± sonrasÄ±nda 49 turist yaralanÄ±rken yaralÄ±lara ilk müdahaleleri olay yerine giden saÄŸlÄ±k ekipleri yaptÄ±.

"HAYATÄ° TEHLÄ°KESÄ° OLAN YOK"

Özel Kapadokya Hastanesinde 12 turistin tedavi gördüÄŸünü söyleyen BaÅŸhekim Dr. Fatih Yakut yaralÄ±larÄ±n durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸunu söyledi. Yakut, "Hastanemizde ÅŸu anda 12 yaralÄ±mÄ±z var. 3 tanesinin ÅŸuanda çeÅŸitli yerlerinde kÄ±rÄ±klarÄ± var. DiÄŸerleri sert iniÅŸe baÄŸlÄ± olarak ufak tefek aÄŸrÄ±larÄ± var. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda herhangi bir hayati tehlikesi olan yaralÄ± bulunmamaktadÄ±r" dedi.Kapadokya'da balonlarÄ±n sert iniÅŸ yapmasÄ± sonrasÄ±nda NevÅŸehir Devlet Hastanesinde 32, Kapadokya Hastanesinde 12 ve Versa Hastanesinde 5 turistin tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

"HAVA PATLADI"

Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatan jandarma ekipleri sÄ±cak hava balonlarÄ±nÄ±n pilotlarÄ±nÄ±n ifadesini aldÄ±. Pilotlardan biri verdiÄŸi ifadede, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸöyle anlattÄ±:"Göreme'den kalkÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 07.00 sÄ±ralarÄ±nda hava oldukça dingindi. Meterolojik verilere göre kalkÄ±ÅŸ yaptÄ±ktan bir müddet sonra önce sulu kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ardÄ±ndan da ters rüzgar aldÄ±k. Balonlar kontrolümüz dÄ±ÅŸÄ± sürüklendikten sonda Ürgüp Ä°lçesi Sofular Köyü yakÄ±nlarÄ±nda sert bir iniÅŸ yaptÄ±k. Herhangi bir pilotaj hatasÄ± olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Biz bu duruma 'Hava patlamasÄ±' diyoruz. Hava patlayÄ±nca böyle bir olay yaÅŸadÄ±k" dedi.BazÄ± görgü tanÄ±klarÄ± da 2 balonun da Göreme- Ürgüp istikametinden ters rüzgar nedeniyle Kayseri il sÄ±nÄ±rÄ±na sürüklendikten sonra normal iniÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü.