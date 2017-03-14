Sivas'ta ilginÃ§ olay polis hamilelik ihtimali olan Ã¶ÄŸrencilerin isimlerini istedi

Ã–lÃ¼ bebek cesedi bulan Sivas Emniyeti araÅŸtÄ±rmasÄ±na Cumhuriyet Ãœniversitesi'nden baÅŸladÄ±. TÃ¼m fakÃ¼ltelere yazÄ± gÃ¶nderen polis, cesedin bulunduÄŸu tarihten Ã¶nce hamile olma ihtimali gÃ¶rÃ¼len Ã¶ÄŸrencilerin isimlerini istedi.

Sivas Emniyet MüdürlüÄŸü, 22 Åžubat'ta bir mahallede çöp konteynerinde bulunan bebek cesedi ile ilgili soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Cumhuriyet Üniversitesi'nden "cesedin bulunduÄŸu tarihten önce hamile olma ihtimali görülen öÄŸrencilerin" isimlerini istediÄŸi iddia edildi.

"HAMÄ°LE OLMA Ä°HTÄ°MALÄ° OLAN ÖÄžRENCÄ°LER"

SoruÅŸturma kapsamÄ±nda Sivas Emniyet MüdürlüÄŸü'nden Sivas Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na 8 Mart 2017'de AsayiÅŸ Åžube Müdürü Ä°zzet Türk imzasÄ±yla gönderilen yazÄ±da ÅŸöyle denildi:"Buluntu bebek cesedi olayÄ± ile ilgili olarak Cumhuriyet Üniversitesi'nin tüm bölümlerinde öÄŸrenim görmekte olan kÄ±z öÄŸrencilerden 2016-2017 güz döneminde kayÄ±t yaptÄ±rarak okula devam etmekte olan ancak bahar döneminde kayÄ±t yaptÄ±rmayan ve daha sonra dilekçe vererek kayÄ±t yaptÄ±ran öÄŸrencilerin listesi ile 20 Åžubat 2017 Pazartesi günü ile 24 Åžubat 2017 Cuma dahil olmak üzere derslerine devamsÄ±zlÄ±k yapan kÄ±z öÄŸrencilerin tam listesinin isim, soy isim, kimlik numarasÄ± ve bölüm bilgileri ile varsa 22 Åžubat 2017 tarihi öncesinde hamile olma ihtimali görülen öÄŸrencilere ait bilgilerin incelenmek üzere Cumhuriyet Üniversitesi RektörlüÄŸü'nden istenmesini arz ederim" denildi. Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Sümeyra DoÄŸru tarafÄ±ndan olur verilen yazÄ±, Cumhuriyet Üniversitesi RektörlüÄŸü'ne ve oradan da tüm fakültelere gönderildi. Fakültelerin Emniyet'in belirlediÄŸi kriterlere göre listeleri hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.