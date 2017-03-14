OtobÃ¼ste fenalaÅŸan kadÄ±nÄ± hastaneye yetiÅŸtirmek iÃ§in gÃ¼zergahÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi

Gaziantep'te otobÃ¼se bindikten sonra aniden fenalaÅŸan kadÄ±nÄ± hastaneye yetiÅŸtirmek iÃ§in gÃ¼zergahÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ yaÅŸananlarÄ± anlattÄ±.

Gaziantep'te halk otobüsüne binen bir kadÄ±n yolcu aniden fenalaÅŸtÄ±. KadÄ±nÄ±n rahatsÄ±zlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark eden otobüs ÅŸoförü, tereddüt etmeden gaza basÄ±p kadÄ±nÄ± hastaneye yetiÅŸtirdi. Gaziantep Üniversite BulvarÄ±'nda Cumhuriyet - GATEM hattÄ±nda sefer yapan halk otobüsüne binen bir yolcu, fenalaÅŸarak baygÄ±nlÄ±k geçirdi. Önce halk otobüsünü yolun kenarÄ±na çeken sürücü, yolcularÄ±n müdahale ettiÄŸi kadÄ±nÄ±n durumuna baktÄ±. KadÄ±nÄ±n durumunun kötü olduÄŸunu düÅŸünen Kemal YaÅŸar, aracÄ±n kapÄ±larÄ±nÄ± kapatarak, dörtlü ikaz lambalarÄ±nÄ± yakÄ±p en yakÄ±n hastaneye doÄŸru seyretti. DurmasÄ± gereken duraklarÄ± teÄŸet geçen kahraman ÅŸoför, yolcu taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± hattan çÄ±karak hastayÄ± Gaziantep Üniversitesi Åžahinbey AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi'ne yetiÅŸtirdi.

KISA SÜREDE HASTANEYE ULAÅžTI

Trafik sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda da klakson çalarak, yol isteyen ÅŸoför Kemal YaÅŸar, kÄ±sa sürede hastaneye ulaÅŸtÄ±. Hastane bahçesinde duran bir araca korna çalan sürücü, bayanÄ±n tepkisi üzerine ise acil hasta bulunduÄŸunu söyledi. Bunun üzerine kadÄ±n aracÄ±na binerek, halk otobüsüne yol verdi.Hastanenin acil servisi önüne gelen sürücü, hastane görevlilerine haber verdi. YolcularÄ±n da yardÄ±mÄ±yla otobüsten indirilen kadÄ±nÄ± sedyeye bindirdi. SaÄŸlÄ±k görevlileri tarafÄ±ndan hastaneye alÄ±nan kadÄ±na ilk müdahalesi yapÄ±ldÄ±. Kaya, "Ä°smini bilmiyorum. Hemen sedyeye bindirince, ben de geri dönmek zorunda kaldÄ±m. SaÄŸlÄ±k durumu ÅŸu an nasÄ±l onu da bilmiyorum. Ben de merak ediyorum. Bu yaptÄ±ÄŸÄ±m her insanÄ±n yapmasÄ± gereken bir ÅŸeydir. YarÄ±n yine baÅŸÄ±ma gelse, hiç düÅŸünmeden yine hastaneye yetiÅŸtiririm." dedi.