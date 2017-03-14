Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na Ã¶rÃ¼len 4 beton duvar yÄ±kÄ±ldÄ± iÅŸte nedeni

ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n AkÃ§akale ilÃ§esine inÅŸa edilen 4 modÃ¼ler beton duvar yÄ±kÄ±larak yerine Ã§elik kapÄ± konulacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n Akçakale ilçesine inÅŸaa edilen 3 metre yükseklikteki modüler beton duvarlardan 4'ü iÅŸ makineleriyle yerlerinden kaldÄ±rÄ±ldÄ±. AçÄ±lan boÅŸluÄŸa güvenlik amacÄ±yla çelik kapÄ± yerleÅŸtirileceÄŸi öne sürüldü.Terör örgütü PYD'nin denetimindeki Telabyad ile komÅŸu olan Akçakale sÄ±nÄ±rÄ±na güvenlik amacÄ±yla bu yÄ±lÄ±n ilk günlerinde modüler beton duvar örüldü. Akçakale'nin Hürriyet Mahallesi ile Telabyad arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r hattÄ±na örülen modüler beton bloklardan 4'ü bu sabah askerlerin nezaretinde iÅŸ makinesiyle yerinde söküldü ve TIR'lar ile bölgeden götürüldü. Güvenlik önlemleri arasÄ±nda kaldÄ±rÄ±lan beton bloklarÄ±n yerine ilerleyen günlerde olasÄ± sivil göçüne karÅŸÄ±n geçiÅŸlerin saÄŸlanmasÄ±na olanak saÄŸlamasÄ± için çelik kapÄ± yerleÅŸtirileceÄŸi öne sürüldü.