Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 14/03/2017 14:17

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na Ã¶rÃ¼len 4 beton duvar yÄ±kÄ±ldÄ± iÅŸte nedeni


ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n AkÃ§akale ilÃ§esine inÅŸa edilen 4 modÃ¼ler beton duvar yÄ±kÄ±larak yerine Ã§elik kapÄ± konulacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n Akçakale ilçesine inÅŸaa edilen 3 metre yükseklikteki modüler beton duvarlardan 4'ü iÅŸ makineleriyle yerlerinden kaldÄ±rÄ±ldÄ±. AçÄ±lan boÅŸluÄŸa güvenlik amacÄ±yla çelik kapÄ± yerleÅŸtirileceÄŸi öne sürüldü.Terör örgütü PYD'nin denetimindeki Telabyad ile komÅŸu olan Akçakale sÄ±nÄ±rÄ±na güvenlik amacÄ±yla bu yÄ±lÄ±n ilk günlerinde modüler beton duvar örüldü. Akçakale'nin Hürriyet Mahallesi ile Telabyad arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r hattÄ±na örülen modüler beton bloklardan 4'ü bu sabah askerlerin nezaretinde iÅŸ makinesiyle yerinde söküldü ve TIR'lar ile bölgeden götürüldü. Güvenlik önlemleri arasÄ±nda kaldÄ±rÄ±lan beton bloklarÄ±n yerine ilerleyen günlerde olasÄ± sivil göçüne karÅŸÄ±n geçiÅŸlerin saÄŸlanmasÄ±na olanak saÄŸlamasÄ± için çelik kapÄ± yerleÅŸtirileceÄŸi öne sürüldü.

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