Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 14/03/2017 16:05

YGS'de akÄ±l almaz yÃ¶ntemle kopya Ã§ekmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar

kopya Ã§ekme

ÅžanlÄ±urfa'da meydana gelen olayda YGS'de kopya Ã§ekmeye Ã§alÄ±ÅŸan 5 kiÅŸi yakalandÄ±

12 Mart Pazar günü yapÄ±lan YGS'de ÅžanlÄ±urfa'da dijital haberleÅŸme cihazlarÄ±yla kopya çekmeye çalÄ±ÅŸan 5 kiÅŸi, yakalandÄ±.Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸünden alÄ±nan bilgiye göre, hafta sonu yapÄ±lan YGS'ye giren Mehmet K, Ä°brahim Åž, Mehmet G, Mesut T. ve Beytullah B'nin dijital haberleÅŸme cihazlarÄ± yardÄ±mÄ±yla kopya çekmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

GözaltÄ±na alÄ±nan ve Emniyet MüdürlüÄŸünde sorgulanan ÅŸüphelilerin üst aramasÄ±nda cep telefonlarÄ±, bluetooth cihazÄ±nÄ± sabitleyen kol bandÄ±, 4 ayakkabÄ± tabanÄ±na gizlenmiÅŸ düzenek ve not kaÄŸÄ±tlarÄ± ele geçirildi.ÅžahÄ±slarÄ±n, bluetooth cihazÄ±nÄ± kollarÄ±ndaki serum kelebeÄŸi setinin altÄ±na gizlediÄŸi tespit edildi.

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