Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ± gÃ¶z gÃ¶zÃ¼ gÃ¶rmÃ¼yor

Ä°stanbul Ankara karayolunun Bolu DaÄŸÄ± kesiminde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor

TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu DaÄŸÄ± kesiminde sabah saatlerinde baÅŸlayan ve etkisini arttÄ±ran yoÄŸun sis nedeniyle görüÅŸ mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düÅŸtü. D-100 karayolunun KaranlÄ±kdere ve Seymenler mevkilerinde hafif kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili oluyor.

KarayollarÄ± ekipleri güzergahta tuzlama ve kürüme çalÄ±ÅŸmasÄ± yaparken, polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmalarÄ± konusunda uyarÄ±larda bulunuyorlar. Meteoroloji yetkililerinden alÄ±nan bilgiye göre, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n aralÄ±klarla hafta sonuna kadar devam edeceÄŸi belirtildi.