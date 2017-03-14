Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 14/03/2017 17:10

Oltaya bu kez balÄ±k deÄŸil kalaÅŸnikof takÄ±ldÄ±

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Adana'nÄ±n Seyhan nehrinde balÄ±k avlayan bir balÄ±kÃ§Ä±nÄ±n oltasÄ±na kalaÅŸnikof takÄ±ldÄ±

Adana'da Seyhan Nehri'nde balÄ±k avlayan bir amatör balÄ±kçÄ±nÄ±n oltasÄ±na, 'KalaÅŸnikof' olarak tabir edilen AK-47 marka uzun namlulu piyade tüfeÄŸi takÄ±ldÄ±.Seyhan Nehri'nin YüreÄŸir kÄ±yÄ±sÄ±nda vakit geçirmek için balÄ±k avlayan Bahri ZeydanlÄ±, oltasÄ±na aÄŸÄ±r bir cismin takÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissetti. Çekmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ÅŸeyin balÄ±k deÄŸil tüfek olduÄŸunu fark eden ZeydanlÄ±, durumu polise haber verdi. Suda oksitlenerek metal kÄ±sÄ±mlarÄ± pas tutan uzun namlulu silahÄ±n, halk arasÄ±nda 'KalaÅŸnikof' olarak bilinen AK-47 marka piyade tüfeÄŸi olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±. Nehir kÄ±yÄ±sÄ±nda tüfeÄŸe ait baÅŸka bir parça ile bir de cüzdan bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri tüfek üzerinde inceleme yaptÄ±ktan sonra herhangi bir olayda kullanÄ±lÄ±p kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±lmasÄ± için tüfeÄŸe el koydu.

SavcÄ±lÄ±k, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

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