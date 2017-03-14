HDP'liler tarafÄ±ndan asÄ±lan nevruz afiÅŸleri toplatÄ±lÄ±yor

ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n Ã§eÅŸitli yerlerine nevruz kutlamalarÄ± iÃ§in asÄ±lan afiÅŸler iÃ§in toplama kararÄ± verildi

ÅžanlÄ±urfa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, HDP tertip komitesi tarafÄ±ndan 21 Mart'taki nevruz kutlamalarÄ± için hazÄ±rlanarak kentin çeÅŸitli yerlerindeki billboardlara asÄ±lan afiÅŸlerle ilgili inceleme baÅŸlattÄ±.YapÄ±lan incelemede; Türkçe ve Kürtçe hazÄ±rlanan 'Nevruz kutlu olsun' yazÄ±lÄ± afiÅŸlerde PKK'nÄ±n renklerinin simgelendiÄŸi, afiÅŸlerde yer alan ibarelerin terör örgütü PKK/KCK'nÄ±n sempatizanlarÄ±na yönelik söylemlerini çaÄŸrÄ±ÅŸtÄ±ran içerikte olduÄŸu, örgütün görüÅŸ ve düÅŸüncelerini toplum tarafÄ±ndan benimsenmesi kabullenmesi ve hayata geçirilmesine yönelik çaÄŸrÄ± niteliÄŸinde olarak terör örgütü propagandasÄ±nÄ± oluÅŸturduklarÄ± kanaatine varÄ±lÄ±nca 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan el ilanlarÄ± ve afiÅŸlere iliÅŸkin yasaklama ve toplatÄ±lma kararÄ± verildi.Mahkemenin aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ±n ardÄ±ndan nevruz afiÅŸleri görevliler tarafÄ±ndan üzeri kapatÄ±larak veya sökülerek bulunduklarÄ± bölgelerden kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Kaynak: Hürriyet