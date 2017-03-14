Operasyonun ardÄ± arkasÄ± kesilmiyor PKK Kandil'i terk ediyor

TÃ¼rkiye'nin 'sÃ¼pÃ¼rme' harekatÄ± sonrasÄ±nda jetlerden kaÃ§an PKK'lÄ± terÃ¶ristler Kandil'den Ã§ekilme kararÄ± aldÄ±.

Türk uçaklarÄ±nÄ±n hedefinden uzak bir noktada uzun süredir yeni kamp arayÄ±ÅŸÄ± içinde olan terör örgütü Mahmur yakÄ±nlarÄ±ndaki Kereçux daÄŸÄ±na yerleÅŸtiÄŸi bildirildi. Burada yeni eÄŸitim kamplarÄ± kurduÄŸu belirlenen PKK'nÄ±n Türk jetlerinden büyük hasar gören eÄŸitim kamplarÄ±nÄ± da bir yÄ±ldÄ±r buraya kaydÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

YERLEÅžTÄ°KLERÄ° YER DEAÅž'IN ELÄ°NDEYDÄ°

Erbil ve Kerkük arasÄ±nda yer alan Mahmur'un DEAÅž tarafÄ±ndan ele geçirilmesinin ardÄ±ndan bölgeden çekilen PKK'nÄ±n DEAÅž'Ä±n buralardan sürülmesiyle yeniden bölgeye döndüÄŸü kaydedildi.Kuzey Irak bölgesel yönetimine baÄŸlÄ± Musul yakÄ±nlarÄ±ndaki Erbil'e yüz kilometre mesafede bulunan ve 1994 yÄ±lÄ±nda güvenlik gerekçesiyle boÅŸaltÄ±lan köylerden gelen Kürt ailelerin yerleÅŸtiÄŸi Mahmur 1998 yÄ±lÄ±nda BM'ye baÄŸlÄ± bir kamp haline geldi. Türkiye, daha önce de Mahmur'un PKK'nÄ±n silahlarÄ±nÄ± sakladÄ±ÄŸÄ± ve örgüte eleman temin ettiÄŸi bir yerleÅŸim bölgesi olduÄŸunu ileri sürerek bu kampÄ±n kapatÄ±lmasÄ±nÄ± istemiÅŸti. Irak'Ä±n kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Dicle ile FÄ±rat arasÄ±ndaki El Cezire bölgesinde yer alan Sincar'da ise Ä°ran'dan gelen PKK militanlarÄ±na eÄŸitim verildiÄŸi kaydedildi.