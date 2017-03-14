Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 14/03/2017 20:01

Operasyonun ardÄ± arkasÄ± kesilmiyor PKK Kandil'i terk ediyor


TÃ¼rkiye'nin 'sÃ¼pÃ¼rme' harekatÄ± sonrasÄ±nda jetlerden kaÃ§an PKK'lÄ± terÃ¶ristler Kandil'den Ã§ekilme kararÄ± aldÄ±.

Türk uçaklarÄ±nÄ±n hedefinden uzak bir noktada uzun süredir yeni kamp arayÄ±ÅŸÄ± içinde olan terör örgütü Mahmur yakÄ±nlarÄ±ndaki Kereçux daÄŸÄ±na yerleÅŸtiÄŸi bildirildi. Burada yeni eÄŸitim kamplarÄ± kurduÄŸu belirlenen PKK'nÄ±n Türk jetlerinden büyük hasar gören eÄŸitim kamplarÄ±nÄ± da bir yÄ±ldÄ±r buraya kaydÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

YERLEÅžTÄ°KLERÄ° YER DEAÅž'IN ELÄ°NDEYDÄ°

Erbil ve Kerkük arasÄ±nda yer alan Mahmur'un DEAÅž tarafÄ±ndan ele geçirilmesinin ardÄ±ndan bölgeden çekilen PKK'nÄ±n DEAÅž'Ä±n buralardan sürülmesiyle yeniden bölgeye döndüÄŸü kaydedildi.Kuzey Irak bölgesel yönetimine baÄŸlÄ± Musul yakÄ±nlarÄ±ndaki Erbil'e yüz kilometre mesafede bulunan ve 1994 yÄ±lÄ±nda güvenlik gerekçesiyle boÅŸaltÄ±lan köylerden gelen Kürt ailelerin yerleÅŸtiÄŸi Mahmur 1998 yÄ±lÄ±nda BM'ye baÄŸlÄ± bir kamp haline geldi. Türkiye, daha önce de Mahmur'un PKK'nÄ±n silahlarÄ±nÄ± sakladÄ±ÄŸÄ± ve örgüte eleman temin ettiÄŸi bir yerleÅŸim bölgesi olduÄŸunu ileri sürerek bu kampÄ±n kapatÄ±lmasÄ±nÄ± istemiÅŸti. Irak'Ä±n kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Dicle ile FÄ±rat arasÄ±ndaki El Cezire bölgesinde yer alan Sincar'da ise Ä°ran'dan gelen PKK militanlarÄ±na eÄŸitim verildiÄŸi kaydedildi.

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FlaÅŸ Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda patlama 2 asker yaralandÄ±

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±r noktasÄ±nda mayÄ±nÄ±n patlamasÄ± sonucu 2 asker yaralandÄ±. Askerler, Kilis Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.


Belediye Ã§alÄ±ÅŸanÄ±ndan skandal olay AtatÃ¼rk'Ã¼n fotoÄŸrafÄ±na ErdoÄŸan'Ä± monte etti

GÃ¶lcÃ¼k Belediyesi Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Ä°dris Alp'in odasÄ±ndaki AtatÃ¼rk'Ã¼n fotoÄŸrafÄ±nÄ±n Ã¼zerine ErdoÄŸan'Ä±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± monte ettirmesi ve "Efendiler yarÄ±n Cumhuriyet'i ilan edeceÄŸiz" ifadesini deÄŸiÅŸtirip "Efendiler yarÄ±n baÅŸkanlÄ±k sistemini ilan edeceÄŸiz" sÃ¶zlerini yazdÄ±rmasÄ± ile hakkÄ±nda inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±.

nevruz afiÅŸi

HDP'liler tarafÄ±ndan asÄ±lan nevruz afiÅŸleri toplatÄ±lÄ±yor

ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n Ã§eÅŸitli yerlerine nevruz kutlamalarÄ± iÃ§in asÄ±lan afiÅŸler iÃ§in toplama kararÄ± verildi