Belediye Ã§alÄ±ÅŸanÄ±ndan skandal olay AtatÃ¼rk'Ã¼n fotoÄŸrafÄ±na ErdoÄŸan'Ä± monte etti

GÃ¶lcÃ¼k Belediyesi Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Ä°dris Alp'in odasÄ±ndaki AtatÃ¼rk'Ã¼n fotoÄŸrafÄ±nÄ±n Ã¼zerine ErdoÄŸan'Ä±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± monte ettirmesi ve "Efendiler yarÄ±n Cumhuriyet'i ilan edeceÄŸiz" ifadesini deÄŸiÅŸtirip "Efendiler yarÄ±n baÅŸkanlÄ±k sistemini ilan edeceÄŸiz" sÃ¶zlerini yazdÄ±rmasÄ± ile hakkÄ±nda inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Gölcük Belediyesi'nin sanat galerisinde çalÄ±ÅŸan Yasin Alp, kendisini ziyarete gelenlerle çektirdiÄŸi fotoÄŸraflarÄ± sosyal paylaÅŸÄ±m sayfasÄ±nda yayÄ±nlarken, masanÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda duran fotoÄŸraf dikkat çekti. Atatürk'ün kalpaklÄ± fotoÄŸrafÄ±nÄ±n üzerine CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n fotoÄŸrafÄ± monte edilirken, Atatürk'ün "Efendiler yarÄ±n Cumhuriyet'i ilan edeceÄŸiz" sözlerinin yerine ise "Efendiler yarÄ±n baÅŸkanlÄ±k sistemini ilan edeceÄŸiz" sözlerinin yazdÄ±rÄ±lmasÄ± dikkat çekti. Ak Parti Gölcük Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Ä°dris Alp'in kardeÅŸi olan Yasin Alp'in çalÄ±ÅŸma odasÄ±nda bulunan fotoÄŸraf yerel internet haber sitelerinde yayÄ±nlanÄ±rken, tepki oluÅŸtu. Gölcük Belediyesi, Yasin Alp hakkÄ±nda inceleme baÅŸlattÄ±. Gölcük Belediyesi'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Bugün bazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda yer alan, taÅŸeron ÅŸirket elemanÄ± olarak sanat galerisinde çalÄ±ÅŸan Yasin Alp'in kendi ÅŸahsi düÅŸünce ve görüÅŸünü yansÄ±tan, bulunduÄŸu odaya asmÄ±ÅŸ olduÄŸu fotoÄŸrafla ilgili gerekli inceleme ve takibat baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" ifadelerine yer verildi.