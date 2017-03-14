Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 14/03/2017 20:14

Belediye Ã§alÄ±ÅŸanÄ±ndan skandal olay AtatÃ¼rk'Ã¼n fotoÄŸrafÄ±na ErdoÄŸan'Ä± monte etti


GÃ¶lcÃ¼k Belediyesi Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Ä°dris Alp'in odasÄ±ndaki AtatÃ¼rk'Ã¼n fotoÄŸrafÄ±nÄ±n Ã¼zerine ErdoÄŸan'Ä±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± monte ettirmesi ve "Efendiler yarÄ±n Cumhuriyet'i ilan edeceÄŸiz" ifadesini deÄŸiÅŸtirip "Efendiler yarÄ±n baÅŸkanlÄ±k sistemini ilan edeceÄŸiz" sÃ¶zlerini yazdÄ±rmasÄ± ile hakkÄ±nda inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Gölcük Belediyesi'nin sanat galerisinde çalÄ±ÅŸan Yasin Alp, kendisini ziyarete gelenlerle çektirdiÄŸi fotoÄŸraflarÄ± sosyal paylaÅŸÄ±m sayfasÄ±nda yayÄ±nlarken, masanÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda duran fotoÄŸraf dikkat çekti. Atatürk'ün kalpaklÄ± fotoÄŸrafÄ±nÄ±n üzerine CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n fotoÄŸrafÄ± monte edilirken, Atatürk'ün "Efendiler yarÄ±n Cumhuriyet'i ilan edeceÄŸiz" sözlerinin yerine ise "Efendiler yarÄ±n baÅŸkanlÄ±k sistemini ilan edeceÄŸiz" sözlerinin yazdÄ±rÄ±lmasÄ± dikkat çekti. Ak Parti Gölcük Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Ä°dris Alp'in kardeÅŸi olan Yasin Alp'in çalÄ±ÅŸma odasÄ±nda bulunan fotoÄŸraf yerel internet haber sitelerinde yayÄ±nlanÄ±rken, tepki oluÅŸtu. Gölcük Belediyesi, Yasin Alp hakkÄ±nda inceleme baÅŸlattÄ±. Gölcük Belediyesi'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Bugün bazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda yer alan, taÅŸeron ÅŸirket elemanÄ± olarak sanat galerisinde çalÄ±ÅŸan Yasin Alp'in kendi ÅŸahsi düÅŸünce ve görüÅŸünü yansÄ±tan, bulunduÄŸu odaya asmÄ±ÅŸ olduÄŸu fotoÄŸrafla ilgili gerekli inceleme ve takibat baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" ifadelerine yer verildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


FlaÅŸ Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda patlama 2 asker yaralandÄ±

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±r noktasÄ±nda mayÄ±nÄ±n patlamasÄ± sonucu 2 asker yaralandÄ±. Askerler, Kilis Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.


Operasyonun ardÄ± arkasÄ± kesilmiyor PKK Kandil'i terk ediyor

TÃ¼rkiye'nin 'sÃ¼pÃ¼rme' harekatÄ± sonrasÄ±nda jetlerden kaÃ§an PKK'lÄ± terÃ¶ristler Kandil'den Ã§ekilme kararÄ± aldÄ±.

nevruz afiÅŸi

HDP'liler tarafÄ±ndan asÄ±lan nevruz afiÅŸleri toplatÄ±lÄ±yor

ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n Ã§eÅŸitli yerlerine nevruz kutlamalarÄ± iÃ§in asÄ±lan afiÅŸler iÃ§in toplama kararÄ± verildi