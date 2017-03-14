Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 14/03/2017 20:42

FlaÅŸ Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda patlama 2 asker yaralandÄ±


Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±r noktasÄ±nda mayÄ±nÄ±n patlamasÄ± sonucu 2 asker yaralandÄ±. Askerler, Kilis Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Kilis'in Elbeyli sÄ±nÄ±r hattÄ±nda Havuzlubahçe Hudut BölüÄŸü Sorumluluk alanÄ±nda devriye görevini yapan askerler sÄ±nÄ±rÄ±n sÄ±fÄ±r noktasÄ±nda bir mayÄ±n buldu.MayÄ±nÄ±n incelendiÄŸi sÄ±rada meydana gelen patlamada 2 asker yaralandÄ±. YaralÄ± askerler ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, çok sayÄ±da komutan hastaneye gelerek yaralÄ± askerler hakkÄ±nda bilgi aldÄ±. YaralÄ± askerlerin saÄŸlÄ±k durumlarÄ±na iliÅŸkin henüz bir açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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nevruz afiÅŸi

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