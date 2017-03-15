Borussia Dortmund'un twitter hesabÄ± hacklendi bakÄ±n ardÄ±ndan ne paylaÅŸÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±

TÃ¼rkiye'nin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± uluslararasÄ± diplomatik krizin ardÄ±ndan Borussia Dortmund'un resmi twitter hesabÄ± hackleyen kiÅŸilerin ErdoÄŸan'Ä±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸarak, 16 Nisan mesajÄ± yazdÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Türkiye'nin son günlerde baÅŸta Hollanda ve Almanya olmak üzere diÄŸer Avrupa ülkeleri ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± siyasi kriz futbola da yansÄ±dÄ±. Borussia Dortmund'un resmi twitter hesabÄ± hack'lenerek CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile ilgili bir paylaÅŸÄ±m yapÄ±ldÄ±. Alman kulübünün hesabÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda, "Nazi Almanya, Nazi Hollanda! Bu size ufak bir OsmanlÄ± tokadÄ±! 16 Nisan'da görüÅŸmek üzere. Reisi üzeni biz de üzeriz" ÅŸeklinde ifadeler yer aldÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n resmi paylaÅŸÄ±ldÄ±.

Ä°ÅŸte o paylaÅŸÄ±m: