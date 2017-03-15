Dev operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ± Ä°stanbul'a giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar kapatÄ±ldÄ±

Ä°stanbul'da "Kurt KapanÄ±" adlÄ± operasyon dÃ¼n gece baÅŸladÄ±. YaklaÅŸÄ±k bin polisin gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± operasyonda Ä°stanbul'a kara, deniz ve havadan giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar durduruldu.

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü, Anadolu yakasÄ±nda arama-uygulama operasyonu baÅŸlattÄ±. 1000'e yakÄ±n polisin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± operasyonlarda Ä°stanbul'a giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸ noktalarÄ± tutuldu. Kara, deniz ve havayolundan Ä°stanbul'a giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸ için kullanÄ±lan 14 ayrÄ± noktada özel tedbirler alÄ±narak arama faaliyetleri baÅŸlatÄ±ldÄ±. "Kurt KapanÄ±" adÄ± verilen operasyon gece 03.00'a kadar devam edecek.(Kaynak: Milliyet)