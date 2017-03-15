Lice'deki operasyonlarda ele geÃ§irilenler ÅŸok etti

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde devam eden operasyon kapsamÄ±nda 52 kilogram amonyum nitrat, 150 kilogram kubar esrar, 240 kilogram toz esrar ele geÃ§irildi

Türk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK), DiyarbakÄ±r Lice'de devam eden operasyonda 52 kilogram amonyum nitrat, 150 kilogram kubar esrar, 240 kilogram toz esrar ele geçirildiÄŸini açÄ±kladÄ±.TSK'dan yapÄ±lan açÄ±klamada, DiyarbakÄ±r Lice'de devam eden operasyonda, bir adet el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±, bir adet av tüfeÄŸi, iki adet jeneratör, dört adet tüp, 52 kilogram amonyum nitrat, 150 kilogram kubar esrar, 240 kilogram toz esrar ile 15 litre benzin ele geçirildiÄŸi ve yerinde imha edildiÄŸi belirtildi.

Hakkari Çukurca'da devam eden operasyonda ise bir adet SA-7 füze mühimmatÄ± ve yaÅŸam malzemesi ele geçirildiÄŸi bildirildi.

Hakkari Åžemdinli'de güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasÄ±nda Milan güdümlü tanksavar silahÄ±na ait bir lançer ele geçirildiÄŸi belirtildi.

IÄŸdÄ±r Karakoyunlu ve AÄŸrÄ± DoÄŸubayazÄ±t'ta, güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasÄ±nda, bir adet tabanca, bir adet tabanca ÅŸarjörü, örgütsel doküman, bir adet telsiz frekans yükseltici kablo, bir adet günlük, çok miktarda yaÅŸam malzemesi ve 60 ampul aÄŸrÄ± kesicinin ele geçirildiÄŸi ifade edildi.

ÅžÄ±rnak Silopi'de güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasÄ±nda beÅŸ elektrikli fünye, 10 kilogram amonyum nitrat ve bilyelerle güçlendirilerek küp ÅŸeklinde hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ bir adet el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± tespit edildiÄŸi ve yerinde imha edildiÄŸi kaydedildi.