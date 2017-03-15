Hollanda polisine kangallÄ± tepki

Kangal Severler Grubu, kangal kÃ¶pekleriyle beraber Hollanda polisine tepki gÃ¶sterdi

Gaziantep'te sosyal medyada bir araya gelen Kangal Severler Grubu, kangal köpekleri ile birlikte Türk eylemcilere köpekle müdahalede bulunan Hollanda polisine tepki gösterdi.Hollanda'da DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu'nun iniÅŸ izninin iptal edilmesi ve Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya'nÄ±n konvoyunun sÄ±nÄ±rdan geri çevrilmesi sonrasÄ±, Türk eylemcilere polis kurt köpekleri ile müdahale etmiÅŸ, bazÄ± eylemcilerin köpekler tarafÄ±ndan Ä±sÄ±rÄ±lmasÄ±na izin verilmiÅŸti.

OlayÄ±n ardÄ±ndan Gaziantep'te sosyal medyada bir araya gelen Kangal Severler Grubu üyeleri, kangal köpekleri ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi MeydanÄ±'nda buluÅŸarak, Hollanda hükumeti ve polisin Türkiye'ye karÅŸÄ± tutumuna tepki gösterdi.

Grup adÄ±na konuÅŸan Murat Bozkurt, Türkiye'ye karÅŸÄ± sergilenen tutumu kabul etmediklerini belirterek, Hollanda'ya kangal köpekleri ile mesaj verdi. Bozkurt, "Hollanda'nÄ±n yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu saygÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa tepki vermek istedik. Köpeklerimizle tepkimizi gösteriyoruz. Bize insan haklarÄ±ndan demokrasiden bahseden Avrupa'ya tepkiliyiz. Biz gerekirse, devlete bu köpeklerimizi veririz. devletimizden baÅŸka neyimiz var. Biz sahip çÄ±kmazsak kim çÄ±kacak. MalÄ±mÄ±za, canÄ±mÄ±za kadar her ÅŸeyimizi devletimize vermeye hazÄ±rÄ±z. Devletin istediÄŸi herhangi bir birimine bu köpeklerimizi veririz" diye konuÅŸtu.Öte yandan, protestoda 20 adet kangal köpeÄŸi yer aldÄ±.