DoÄŸum gÃ¼nÃ¼ eÄŸlencesi hastanede bitti

ÅžanlÄ±urfa'da bir ortaokulunda yaÅŸanan olayda yaÅŸ pasta yiyen 26 Ã¶ÄŸrenci zehirlendi

ÅžanlÄ±urfa'da arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n doÄŸum gününü kutlamak için aldÄ±klarÄ± yaÅŸ pastayÄ± okulda yiyen 26 öÄŸrenci zehirlendi.Edinilen bilgiye göre, ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n Eyyübiye ilçesine baÄŸlÄ± Hayati Harrani Mahallesi'ndeki ErtuÄŸrulgazi Ortaokulunda arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n doÄŸum gününü sÄ±nÄ±fta kutlamak için bir pastahaneden 5 liraya aldÄ±klarÄ± iddia edilen pastayÄ± yiyen 6'ncÄ± sÄ±nÄ±fta okuyan 26 öÄŸrenci zehirlendi. ÖÄŸrencilerin yedikleri pastadan zehirlendiklerini fark eden öÄŸretmenleri öÄŸrencilerden bazÄ±larÄ±nÄ± ErtuÄŸrulgazi Aile SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezine götürürken, diÄŸer öÄŸrenciler ise okula çaÄŸrÄ±lan ambulanslarla Mehmet Akif Ä°nan EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi, Eyyübiye EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi içindeki Çocuk Hastanesi ile Harran Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedavi altÄ±na alÄ±nan öÄŸrencilerin saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu öÄŸrenildi.