Hollanda'ya tepki iÃ§in 20 yÄ±llÄ±k pide salonunun ismini deÄŸiÅŸtirdi

Aksaray'da pide salonu iÅŸleten Servet Kaplan, babasÄ± ve annesinin Hollanda'dan emekli olmasÄ± nedeniyle iÅŸyerine verdiÄŸi "Amsterdam" ismini yaÅŸanan olaylara tepki gÃ¶stererek deÄŸiÅŸtirme kararÄ± aldÄ±.

Aksaray'da bir iÅŸletmeci, Hollanda'nÄ±n, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya ile Türk vatandaÅŸlarÄ±na yönelik tavrÄ±na tepki amacÄ±yla iÅŸ yerinin "Amsterdam Pide" olan ismini deÄŸiÅŸtirdi. KalealtÄ± Caddesi'nde eÅŸi Ä°clal ile pide satÄ±ÅŸÄ± yapan Servet Kaplan, Hollanda'nÄ±n skandal tavrÄ± sonrasÄ± iÅŸ yerinin ismini deÄŸiÅŸtirmeye karar verdi. Bunun üzerine 20 yÄ±ldÄ±r kullandÄ±ÄŸÄ± "Amsterdam Pide" isminin yazÄ±lÄ± olduÄŸu tabelayÄ± kaldÄ±ran Kaplan, dükkanÄ±nÄ±n camÄ±na 'Önce vatan. Hollanda'ya tepkimizi göstermek için 20 yÄ±llÄ±k ismimizi deÄŸiÅŸtiriyoruz' yazÄ±lÄ± tabela astÄ±. Kaplan, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, anne ve babasÄ±nÄ±n Hollanda'da emekli olmasÄ± nedeniyle, 20 yÄ±l önce iÅŸ yerlerinde "Amsterdam" ismiyle hizmet vermeye baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

''ÇÄ°RKÄ°N SALDIRIYI EÅžÄ°MLE Ä°ZLEDÄ°K''

Hollanda'nÄ±n Bakan Kaya ile Türk vatandaÅŸlarÄ±na yönelik tavrÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± belirten Kaplan, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Hollanda'nÄ±n bakanÄ±mÄ±za ve Türk vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za yaptÄ±ÄŸÄ± çirkin saldÄ±rÄ±yÄ± eÅŸimle izledik. Köpeklerle, atlarla vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za saldÄ±rmalarÄ± bizi çok etkiledi. Bizim ülkemiz asla böyle bir ÅŸey yapmazdÄ±.EÅŸimle beraber oturuyorduk. Haberleri izledikten sonra birbirimize baktÄ±k. 20 yÄ±ldÄ±r kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 'Amsterdam' ismini deÄŸiÅŸtirme kararÄ± aldÄ±k. ReklamcÄ± arkadaÅŸlarÄ± aradÄ±m. Bir reklamcÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±m bu isim deÄŸiÅŸikliÄŸine destek de oldu. YapacaÄŸÄ± tabeladan kar payÄ± almayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bizim için maddiyat önemli deÄŸil. TabelanÄ±n sipariÅŸlerini verdim. Ä°smini deÄŸiÅŸtiriyorum."