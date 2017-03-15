Tarihi On GÃ¶zlÃ¼ KÃ¶prÃ¼'yÃ¼ toprakla doldurup Ã§ay bahÃ§esi yaptÄ±lar

DiyarbakÄ±r'da Dicle Nehri Ã¼zerindeki tarihi On GÃ¶zlÃ¼ KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n iki gÃ¶zÃ¼ toprak ile doldurularak masa ve sandalye koymasÄ± tepkilere yol aÃ§arken, kafenin sahibi kÃ¶prÃ¼ye zarar vermediÄŸini belirtti.

Merkez Sur Ä°lçesi'nde Dicle nehri üzerinde bulunan ve geçen yÄ±llarda onarÄ±larak trafiÄŸe kapatÄ±lan tarihi On Gözlü Köprü'nün iki gözü kÄ±sa süre önce su düzeyinin düÅŸmesi ve iki gözden su akmamasÄ± üzerine toprak ile doldurulmasÄ± ve buraya masa sandalye atÄ±larak kafe bahçesi olarak iÅŸletilmesi tepkilere yol açtÄ±.Duvarla örülen ve kafe eklentisi olarak kullanÄ±lan tarihi köprünün iki gözü ile ilgili iÅŸletme sahibi bu iÅŸlemin kendisi tarafÄ±ndan yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylerken, bölgede bulunanlar duruma tepki gösterdi.Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan aynÄ± bölgede yürütülen 'DiyarbakÄ±r Ä°li Dicle Vadisi, KÄ±rklar Tepesi Rekreasyon AlanÄ± Kentsel TasarÄ±m ve Peyzaj Uygulama YapÄ±m Ä°ÅŸi' projesi de bölgede devam ederken, daha önce aynÄ± bölgede yapÄ±lan eklentiler bir kaç kez Belediye tarafÄ±ndan izinsiz olduÄŸu gerekçesiyle yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

''YIKILMASI Ä°ÇÄ°N DSÄ°'YE YAZI GÖNDERÄ°LDÄ°''

Tarihi On Gözlü Köprü'nün 2 gözünün kapatÄ±lmasÄ± ile ilgili konuÅŸan Sur KaymakamÄ± ve Belediye BaÅŸkan Vekili Bilal Özkan, kaçak yapÄ±yla ilgili inceleme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve DSÄ° Bölge MüdürlüÄŸüne yÄ±kÄ±lmasÄ± için yazÄ± gönderildiÄŸini söyledi. BaÅŸkan Vekili Özkan, ÅŸöyle dedi: "Belediye olarak gereken tespitlerin yapÄ±lmasÄ± amacÄ±yla inceleme yaptÄ±k. Daha önceki yÄ±llarda da benzer kaçak yapÄ±larÄ±n olduÄŸunu fotoÄŸraflarla da tespit ettik. Tarihi On gözlü köprü gözleri altÄ±na döÅŸenerek gözleri kapatÄ±lan kaçak yapÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±lmasÄ± ve boÅŸaltÄ±lmasÄ± için gerekli talimatlarÄ± verdik. Devlet Su Ä°ÅŸlerine resmi yazÄ± yazarak doldurulan toprak ve duvarlarÄ±n yÄ±kÄ±lmasÄ± konusunda talimatÄ± verdi."