Ä°stanbul'un o ilÃ§elerinde 18 Mart Cumartesi gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

Ä°stanbul'un Avrupa YakasÄ±nda bulunan bazÄ± ilÃ§elerinde 18 Mart Cumartesi gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±ndaki bazÄ± ilçelere 18 Mart Cumartesi günü planlÄ± bakÄ±m ve iyileÅŸtirme çalÄ±ÅŸtÄ±rmalarÄ± kapsamÄ±nda elektrik verilemeyecek.

BoÄŸaziçi Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den (BEDAÅž) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, Çatalca, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Silivri, Esenyurt, Esenler, SarÄ±yer, Güngören ve BeyoÄŸlu ilçelerinin bazÄ± mahallelerinde 18 Mart'ta 01.00-23.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Çatalca ilçesinin bazÄ± mahallelerinde 01.00-06.00, Beylikdüzü ilçesinin bazÄ± mahallelerinde 03.00-17.00, Büyükçekmece ilçesinin bazÄ± sokaklarÄ±nda 08.00-17.00 ve Silivri ilçesinin bazÄ± semtlerinde 08.00-18.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

AynÄ± gün Esenyurt ilçesinin belirli sokaklarÄ±na 09.00-17.00, Esenler ilçesinin bazÄ± semtlerine 09.00-17.00 ve SarÄ±yer ilçesinin bazÄ± semtlerine 09.30-16.30 saatlerinde elektrik verilemeyecek.

Güngören ilçesinin bazÄ± semtlerinde 10.00-16.00 ve BeyoÄŸlu ilçesinin bazÄ± mahallelerinde 15.00-23.00 saatlerinde enerji kesintisi yapÄ±lacak.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara iliÅŸkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAÅž'Ä±n internet sitesinde yer alan "PlanlÄ± BakÄ±m ve YatÄ±rÄ±m ÇalÄ±ÅŸmalarÄ±" bölümünden ulaÅŸabilecek.