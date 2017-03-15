Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 15/03/2017 20:29

BeÅŸiktaÅŸ'ta ÅŸÃ¼pheli Ã§anta paniÄŸi

beÅŸiktaÅŸ haberleri

Ä°stanbul BeÅŸiktaÅŸ'ta otobÃ¼s duraklarÄ±nÄ±n arkasÄ±nda vatandaÅŸlarÄ±n gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ÅŸÃ¼pheli Ã§anta fÃ¼nyeyle patlatÄ±ldÄ±

BeÅŸiktaÅŸ'ta otobüs duraklarÄ±nÄ±n arkasÄ±na bÄ±rakÄ±lan çanta, bomba olabileceÄŸi ÅŸüphesiyle fünyeyle patlatÄ±ldÄ±.AlÄ±nan bilgiye göre, Barbaros BulvarÄ± üzerindeki otobüs duraklarÄ±nÄ±n arkasÄ±nda bir çanta gören vatandaÅŸlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bomba olabileceÄŸi ÅŸüphesiyle güvenlik önlemi aldÄ±.Daha sonra gelen bomba imha uzmanlarÄ± çantayÄ± fünyeyle patlattÄ±.ÇantanÄ±n boÅŸ olduÄŸu belirlendi.

 
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