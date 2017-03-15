ErdoÄŸan'Ä±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶rende gÃ¶revli 65 polis zehirlenerek hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, Afyonkarahisar'da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde gÃ¶revli 65 polis rahatsÄ±zlanarak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

AlÄ±nan bilgiye göre, Afyonkarahisar'daki açÄ±lÄ±ÅŸ töreninde görevli 65 polis yedikleri kumanyadan sonra fenalaÅŸtÄ±.Polisler, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Özel Park Hastanesi ve Kocatepe Üniversitesi Hastanesinde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.Afyonkarahisar Ä°l Emniyet Müdürü Fahrettin Åžen, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi gören polisleri ziyaret ederek yetkilerden bilgi aldÄ±.Polislerin saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu öÄŸrenildi.