Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 15/03/2017 20:38

Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 52 asker tutuklandÄ±

fetÃ¶ operasyonu

Ä°zmir'de, FETÃ–'ye yÃ¶nelik devam eden soruÅŸturma kapsamÄ±nda meslekten ihraÃ§ edilen 52 asker tutuklandÄ±

AlÄ±nan bilgiye göre, Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yürüttüÄŸü FETÖ/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, örgütün haberleÅŸme programÄ± "ByLock" kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen deÄŸiÅŸik rütbedeki 73 asker hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verildi.Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 63 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliye sevk edilen zanlÄ±lardan 52'si çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±. DiÄŸer 11 ÅŸüpheli, 6'sÄ±na adli kontrol ÅŸartÄ± getirilerek tutuksuz yargÄ±lanmak üzere serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

 
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