Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 16/03/2017 08:31

Evlilik programlarÄ± yayÄ±ndan tamamen kaldÄ±rÄ±lÄ±yor

evlilik programÄ±

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, evlilik programlarÄ±nÄ±n geleceÄŸiyle ilgili Ã§ok Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, bir soru üzerine evlilik programlarÄ± ile ilgili konuÅŸtu.

"NEYMÄ°Åž EFENDÄ°M REYTÄ°NGÄ° ÇOK YÜKSEK"

Kendilerinin de çok yakÄ±ndan takip ettiÄŸi bir konu olduÄŸunu ifade eden KurtulmuÅŸ, "Üzülerek izlediÄŸimiz bir alan. Bu bizim örfümüze, geleneÄŸimize, inançlarÄ±mÄ±za, Türk aile yapÄ±sÄ±na, Anadolu topraklarÄ±nÄ±n kültürüne uygun olmayan ÅŸeylerdir. Zaman zaman bize de ulaÅŸan hiçbir ÅŸekilde kabul edilemeyecek sözlerin, davranÄ±ÅŸlarÄ±n sergilendiÄŸi bir takÄ±m evlilik programlarÄ±. NeymiÅŸ efendim reytingi çok yüksek ve dolayÄ±sÄ±yla reklam gelirleri de çok yüksek. Olmaz olsun böyle reklam gelirleri. Aile müessesini ortadan kaldÄ±racak, ulviyetini, kutsiyetini ortadan kaldÄ±racak son derece acayip programlar var" ifadelerine yer verdi.

120 BÄ°NÄ°N ÜZERÄ°NDE ÅžÄ°KAYET VAR

Evlilik programlarÄ±yla ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) bir çalÄ±ÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden KurtulmuÅŸ, bu konuda 120 bin ÅŸikayetin olduÄŸunu belirtti. RTÜK'ün tüm bunlarÄ± yakÄ±ndan takip ettiÄŸini belirten KurtulmuÅŸ, "Bu ÅŸikayetler bize, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na ve BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa geliyor. Åžuan böyle bir çalÄ±ÅŸma yapÄ±lÄ±yor, son noktaya geliyoruz. Ä°nÅŸallah önümüzdeki süreçte bunu büyük ihtimalle bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) düzenlemesi ile gündeme getirebiliriz. Bu yöndeki çalÄ±ÅŸmalar son noktadadÄ±r, Ä°nÅŸallah toplumsal bu talepleri karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±z" dedi.

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