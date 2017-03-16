Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 16/03/2017 11:48

ÅžanlÄ±urfa Adliyesi'nde taÅŸ ve sopalÄ± kavga Ã§ok sayÄ±da silahla vurulan var


ÅžanlÄ±urfa'da bir cinayet duruÅŸmasÄ±nda taraflarÄ±n birbirine taÅŸ ve sopalarla saldÄ±rmasÄ± sonucu 3'Ã¼ polis 6 kiÅŸi yaralandÄ±. Kavga gÃ¼Ã§lÃ¼kle durduruldu.

ÅžanlÄ±urfa Adliyesi'nde bu sabah 4'üncü AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görülen bir cinayet davasÄ±nÄ±n duruÅŸmasÄ± sonrasÄ± taraflar, çÄ±kÄ±ÅŸta tekme- tokat kavga etti. TaÅŸ ve sopalarÄ±n da kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kavgayÄ±, bölgeye sevk edilen çok sayÄ±da polis, biber gazÄ± ve cop kullanarak güçlükle sonlandÄ±rdÄ±. Kavgada 3'ü polis olmak üzere 6 kiÅŸi yaralandÄ±.YaralÄ±lar arasÄ±nda silahla vurulanlarÄ±n da olduÄŸu öÄŸrenildi. YaralÄ±lar ambulanslarla hastaneye götürülürken polis ekipleri olaya müdahale ediyor.YaralÄ±lar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere götürülerek tedaviye alÄ±nÄ±rken, polis kavgaya karÄ±ÅŸan 5 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±. YaÅŸanan kavga üzerine adliyede güvenlik önlemleri artÄ±rÄ±ldÄ±.

 

 

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