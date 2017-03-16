Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 16/03/2017 17:25

FlaÅŸ Reina katliamÄ±na benzer eylem yapacaklardÄ±

flaÅŸ haber

Ä°stanbul'da Reina katliamcÄ±sÄ±yla aynÄ± hÃ¼creden olan DEAÅž'lÄ± 2 terÃ¶rist Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmatla yakalandÄ±

Ä°stihbarat ve Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, Reina katliamcÄ±sÄ± Abdulgadir Masharipov'la aynÄ± hücre içinde yer alan 2 DEAÅž'lÄ± teröristin Reina benzeri katliam yapmak için Ä°stanbul'a geldiklerini belirledi.KaÄŸÄ±thane'de saklandÄ±klarÄ± ve 'Hücre Evi' olarak tespit edilen adrese yapÄ±lan baskÄ±nda 2 KalaÅŸnikof, 500 mermi  bulundu. Hücre evindeki yabancÄ± uyruklu C.C. ve Ä°.D. gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü'ne getirilerek sorguya alÄ±ndÄ±.

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