Barbaros Åžansal hakkÄ±ndaki o suÃ§lamalarÄ± kabul etmedi

Ä°lk kez hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan modacÄ± Barbaros Åžansal ifade verdi

Ünlü modacÄ± Barbaros Åžansal hakkÄ±nda, "halkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik" suçundan 3 yÄ±la kadar hapis istemiyle açÄ±lan davada ilk kez hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. Ä°stanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruÅŸmaya katÄ±lan Åžansal'Ä± arkadaÅŸlarÄ± da yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. YoÄŸun kalabalÄ±k sebebiyle izleyicilerin bir kÄ±smÄ± duruÅŸma salonuna giremedi. Barbaros Åžansal mahkemede yaptÄ±ÄŸÄ± savunmasÄ±nda iki twieetin kendisine ait olduÄŸu kabul ederek, “Bu paylaÅŸÄ±mdaki amacÄ±m ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapmak deÄŸil aynÄ± olayda zarar gören kiÅŸilerin farklÄ± inançlarda olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizip zararÄ±n hepsine karÅŸÄ± verildiÄŸini tespit etmekti” dedi.

TWEET'Ä° KABUL ETMEDÄ°

Åžansal, “Ä°ÅŸletmecisi ve tüm çalÄ±ÅŸanlarÄ± alevi olduÄŸu için noel baba kÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndaki sünni müslümanlar Ä°stanbul’da silahla insanlarÄ± taradÄ±. Özeti budur” ÅŸeklinde paylaÅŸÄ±mÄ± ise kendisinin yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. PaylaÅŸÄ±mÄ±n saati ve gönderilme yerinin farklÄ± olduÄŸunu söyleyen Åžansal, “Bu olay olduktan sonra bütün mail adreslerim ve telefonlarÄ±mÄ± kapatmak zorunda kaldÄ±m” dedi. SuçlamalarÄ± kabul etmediÄŸini ve hakkÄ±nda beraat kararÄ± verilmesini isteyen Åžansal, hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± da kabul etmedi.

Mahkumiyeti halinde cezasÄ±nÄ±n kamuya yararlÄ± bir iÅŸte çalÄ±ÅŸma tedbirine çevrilerek infazÄ±nÄ± kabul edip etmediÄŸi hususuna iliÅŸkin beyanÄ± sorulan Åžansal, "Kamuya yararlÄ± bir iÅŸte gönüllü olarak çalÄ±ÅŸmayÄ± kabul ederim." ifadesini kullandÄ±.

AlÄ±nan savunmalarÄ±n ardÄ±ndan Åžansal hakkÄ±ndaki yurtdÄ±ÅŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talebinin kararla birlikte deÄŸerlendirilmesine karar veren mahkeme duruÅŸmayÄ± erteledi.

Kaynak: Hürriyet