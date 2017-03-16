Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 16/03/2017 17:43

ErdoÄŸan'Ä±n tÃ¶reninde gÃ¶rev yapan polislerin zehirlenme nedenleri ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m

Afyonkarahisar Valisi, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶rende gÃ¶rev yapan polislerin zehirlenmesine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n dün Afyonkarahisar'da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplu açÄ±lÄ±ÅŸ töreninde görevli polis memurlarÄ±ndan 67'si, program sonrasÄ± mide bulantÄ±sÄ± ÅŸikayetiyle kentteki çeÅŸitli hastanelere baÅŸvurdu. YapÄ±lan ilk incelemede gÄ±da zehirlenmesi teÅŸhisi konulan polis memurlarÄ±nÄ±n daÄŸÄ±tÄ±lan kumanyadan zehirlendiÄŸi belirlenirken, kumanyalardan numuneler alÄ±ndÄ±.

'SORUMLULUÄžU SAVCILARA VERDÄ°K'

Konuyla ilgili Vali Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±lÄ±ÅŸ töreni için 3 bini aÅŸkÄ±n polisin Afyonkarahisar'da görev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "BunlarÄ±n içinden 67 arkadaÅŸÄ±mÄ±z zehirlenme ÅŸüphesiyle hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Bunlardan sadece 15'i birkaç saatliÄŸine müÅŸahede altÄ±na alÄ±ndÄ±. Çok ciddi bir vaka deÄŸil ama sÄ±kÄ± ÅŸekilde bu olayÄ± takip ettik. SorumluluÄŸu cumhuriyet savcÄ±larÄ±na verdik ve adliyemizde gereken iÅŸlemleri yapÄ±yorlar. Åžu an itibariyle de hiçbir arkadaÅŸÄ±mÄ±z hastanelerde ya da tedavi altÄ±nda deÄŸil" dedi.

'KUMANYADAN OLDUÄžUNU DÜÅžÜNÜYORUZ'

Polis memurlarÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ±n taburcu edilmesinin sevindirici olduÄŸunu belirten Vali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ä°l dÄ±ÅŸÄ±ndan, Bursa'dan, Çanakkale'den, Ankara'dan gelen arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z vardÄ±. Bizde bütün numuneler var. Kumanyadan olduÄŸunu düÅŸünüyoruz ama kumanyanÄ±n hangi yiyeceÄŸinden olduÄŸunu bilmiyoruz. Bunlar tabi ki laboratuvardaki tetkikler sonucu ortaya çÄ±kacak" diye konuÅŸtu.

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