Deprem profesÃ¶rÃ¼nden korkutan aÃ§Ä±klama 145 binden fazla insan Ã¶lÃ¼r

YÄ±ldÄ±z Teknik Ãœniversitesi DoÄŸa Bilimleri AraÅŸtÄ±rma BaÅŸkanÄ± jeolog Prof. Dr. ÅžÃ¼krÃ¼ Ersoy Marmara Denizi'nde yaÅŸanacak depremde en az 145 bin insanÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybedeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°stanbul Arnavutköy Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) iÅŸbirliÄŸi ile Arnavutköy'de kurulan deprem tÄ±rÄ±nda farklÄ± ÅŸiddetlerdeki depremler öÄŸrencilere ve Arnavutköylülere yaÅŸatÄ±larak deprem eÄŸitimi verildi. EÄŸitim programÄ±na katÄ±lan YÄ±ldÄ±z Teknik Üniversitesi DoÄŸa Bilimleri AraÅŸtÄ±rma BaÅŸkanÄ± jeolog Prof. Dr. Åžükrü Ersoy önümüzdeki yÄ±llarda yaÅŸanmasÄ± öngörülen depremde en düÅŸük ihtimalle 145 binden fazla insanÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybedebileceÄŸini söyledi.

"7.7'LÄ°K BÄ°R DEPREMDE Ä°STANBUL'DA ÇOK SAYIDA ÖLÜM OLUR"

AFAD tarafÄ±ndan verilen eÄŸitimler sonrasÄ± açÄ±klamalarÄ±na devam eden Prof. Dr. Ersoy, olasÄ± büyük Ä°stanbul depremiyle ilgili senaryolarÄ± ÅŸöyle anlattÄ±: "Marmara Denizi'nden Kuzey Anadolu fayÄ± geçiyor. Kuzey Anadolu fayÄ±nÄ±n da kÄ±sa bir süre içerisinde bir deprem oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. 15 yÄ±l içerisinde 7'den büyük bir depremi göreceÄŸiz ki Marmara Denizi için en büyük senaryo denizin içerisinde 7.7 büyüklüÄŸünde bir deprem olmasÄ±dÄ±r. Bu durum karÅŸÄ±sÄ±nda 15 milyon nüfuslu Ä°stanbul'da çok sayÄ±da ölüm olacaÄŸÄ±nÄ± ve birçok binanÄ±n yÄ±kÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz. Marmara Denizi içerisinde oluÅŸabilecek 7'den büyük bir deprem aynÄ± zamanda tsunami de getirebilir. Ä°stanbul için en büyük senaryo olan 7.7'lik deprem Kocaeli depreminden 3 kat daha fazla enerji anlamÄ±na gelir. 15 milyonluk nüfusta yüzde 1 ölümler bile olsa, ölü sayÄ±sÄ±nÄ±n 145 bini bulabileceÄŸini tahmin ediyoruz. YÄ±kÄ±lacak bina sayÄ±sÄ± 80 bini bulabilir. AyrÄ±ca 2-2.5 milyon insanÄ± geçici binalarda barÄ±ndÄ±rmak ve beslemek gerekmektedir. Bu çok ciddi yönetilmesi gereken bir konudur. Kentsel dönüÅŸümün daha aklÄ± baÅŸÄ±nda yapÄ±lmasÄ± gerekmektedir."

MARMARA DENÄ°ZÄ°'NÄ°N BÄ°LÄ°NMEYEN FELAKETÄ°: TSUNAMÄ°

Depremin tsunami ile birlikte düÅŸünülmesi gerektiÄŸini belirten Ersoy, "EÄŸer Marmara'daki bir depremi düÅŸünüyorsak tsunamiyi de onunla birlikte anmak gerekiyor. DolayÄ±sÄ±yla tsunami Marmara kÄ±yÄ±larÄ± için bir tehlikedir. KÄ±yÄ±larÄ±n da buna göre planlanmasÄ± gerekir. Tsunami sadece açÄ±k denizlerin, okyanuslarÄ±n tehlikesi deÄŸil aynÄ± zamanda Marmara Denizi gibi kapalÄ± denizlerin de tehlikesidir" diye konuÅŸtu.