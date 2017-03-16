Tunceli'de PKK'ya karÅŸÄ± dev operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±

Tunceli'de Skorsky tipi helikopterlerle bÃ¶lgede arama tarama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlandÄ±.

Tunceli'de uzun süredir devam eden operasyonlar ve arama tarama çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda bugün bir grup teröristle temas saÄŸlandÄ±.Munzur Vadisi'nde bir grup bölücü terör örgütü üyesinin tespit edilmesi üzerine, OvacÄ±k ilçesine giden karayolu çift taraflÄ± olarak ulaÅŸÄ±ma kapatÄ±ldÄ±. Yolun kapatÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Skorsky tipi helikopterlerle bölgeye çok sayÄ±da jandarma özel harekat timi gönderildi. Kobra tipi helikopterlerin de havadan destek verdiÄŸi operasyonun devam ettiÄŸi öÄŸrenildi. Öte yandan, Tunceli merkezde terör örgütü MLKP'den kaçan bir teröristin bir kalaÅŸnikof piyade tüfeÄŸi ve 30 kalaÅŸnikof mermisiyle güvenlik güçlerine teslim olduÄŸu bildirildi.