BingÃ¶l'de PKK'ya yÃ¶nelik operasyon bakÄ±n terÃ¶ristlerin sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±ndan neler Ã§Ä±ktÄ±

BingÃ¶l'de polislerin PKK'ya yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonda 3 sÄ±ÄŸÄ±naktan askeri teÃ§hizat ve mÃ¼himmatÄ±n yanÄ± sÄ±ra sinyal kesici de bulundu.

Bingöl'de PKK'ya ait ele geçirilen 3 sÄ±ÄŸÄ±nak içerisinde jammer olarak bilinen sinyal kesici aracÄ±n adaptörü, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lmak üzere hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ elektrik akÄ±mÄ±nÄ± güçlendirmeye yarayan düzenek, mühimmat ve yaÅŸam malzemeleri ele geçirildi.Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± birlikler tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilen operasyonda, PKK'ya ait 3 sÄ±ÄŸÄ±nak ele geçirildi. Bingöl ValiliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, ÅŸu bilgilere yer verildi:

ÇOK SAYIDA MÜHÄ°MMAT VE JAMMER ADAPTÖRÜ ÇIKTI

"Bingöl Ä°l Jandarma komutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± birlikler tarafÄ±ndan bölücü terör örgütü mensuplarÄ±nÄ±n faaliyetlerine karÅŸÄ± yürütülen istihbari çalÄ±ÅŸmalar neticesinde, 16 Mart 2017 tarihinde Bingöl Ä°li Merkez ve Genç ilçeleri kÄ±rsalÄ±nda yapÄ±lan aramalarda 3 adet sÄ±ÄŸÄ±nak ele geçirilmiÅŸtir. SÄ±ÄŸÄ±naklar içerisinde, 67 adet 7,62 mm bixi mermisi, 2 adet roketatar mermisi, 2 adet roketatar sevk fiÅŸeÄŸi, 1 adet jammer adaptörü, 1 adet el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lmak üzere hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ elektrik akÄ±mÄ±nÄ± güçlendirmeye yarayan düzenek, 1 adet pil düzeneÄŸi, 125 adet konserve, 67 adet kalem pil, 50 adet kuru maya, 48 adet Ä±slak mendil, 48 adet hazÄ±r çorba, 31 paket tuz (750 gramlÄ±k), 30 adet toz içecek, 25 adet kolonya, 24 adet ince pil, 22 adet salça (1 kiloluk), 16 kilo makarna, 13 kilo yaÅŸam malzemesi, 10 adet kaÅŸÄ±k, 10 adet fincan, 9 adet fincan tabaÄŸÄ±, 7 kilo çikolata, 5 adet su bardaÄŸÄ±, 5 adet ayçiçekyaÄŸÄ± (1 kilogramlÄ±k), 4 kilo reçel, 3 çuval ÅŸeker (25 kiloluk), 3 çuval un (25 kiloluk), 3 adet ayakkabÄ±, 2 adet fÄ±rÄ±n tepsisi, 2 adet küçük tüp, 2 adet tüp baÅŸlÄ±ÄŸÄ±, 2 adet kazma, 2 adet siyah mont, 2 adet tÄ±rnak makasÄ±, 1 adet ÅŸarj aleti kablosu, 1 adet ÅŸiÅŸme bot, 1 adet testere, 1 adet kürek, 1 kilo çay, 1 adet tencere, 1 teneke peynir (18 kiloluk),1 adet elektrikli fÄ±rÄ±n,1 adet su bidonu, 1 adet çaydanlÄ±k ele geçirildi."