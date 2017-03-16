Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 16/03/2017 20:50

GenÃ§ kÄ±z kulak aÄŸrÄ±sÄ±yla hastaneye gitti aÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n bakÄ±n sebebi ne Ã§Ä±ktÄ±

kulak aÄŸrÄ±sÄ±

Hatay'Ä±n Hassa ilÃ§esinde yaÅŸanan olayda 13 yaÅŸÄ±ndaki Merve Karakaya'nÄ±n kulak aÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n nedeni filizlenmiÅŸ buÄŸday Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±yla ortaya Ã§Ä±ktÄ±

KulaÄŸÄ±ndaki aÄŸrÄ± ÅŸikayetiyle ailesi tarafÄ±ndan Mustafa Kemal Üniversitesi SaÄŸlÄ±k Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan Karakaya'nÄ±n yapÄ±lan tetkiklerde kulaÄŸÄ±nda bir cisim belirlendi. 

FÄ°LÄ°ZLENMÄ°Åž BUÄžDAY BULUNDU!

Ameliyata alÄ±nan Karakaya'nÄ±n kulaÄŸÄ±nda filizlenmiÅŸ buÄŸday bulundu.  Karakaya, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, yaklaÅŸÄ±k 2 ay önce kardeÅŸiyle oynarken buÄŸday tanesinin kulaÄŸÄ±na kaçtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama önemsemediÄŸini söyledi. 

"DOKTOR GÖSTERDÄ°, ÅžOK OLDUM"

KulaÄŸÄ±ndaki aÄŸrÄ±larÄ±n artmasÄ± üzerine doktora baÅŸvurduklarÄ±nÄ± anlatan Karakaya, "Operasyonun ardÄ±ndan doktorlar kulaÄŸÄ±mdan çÄ±kan buÄŸday tanesini

gösterdi. FilizlenmiÅŸ haldeydi, ÅŸok oldum. Çok ÅŸükür aÄŸrÄ±larÄ±mdan kurtuldum." diye konuÅŸtu. 

Karakaya, kulaÄŸÄ±ndan çÄ±kan filizlenmiÅŸ buÄŸdayÄ± hatÄ±ra olarak saklayacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Baba Nurullah Karakaya da ailece duruma ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ±, kÄ±zÄ±nÄ±n aÄŸrÄ±larÄ± dindiÄŸi için mutlu olduklarÄ±nÄ± kaydetti.

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