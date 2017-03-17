Son dakika KaÄŸÄ±thane'de bÃ¼yÃ¼k patlama sokak savaÅŸ alanÄ±na dÃ¶ndÃ¼

Ä°stanbul'da giriÅŸ katÄ±nda mutfak tÃ¼pÃ¼ patladÄ±. Ä°tfaiye ekipler, yangÄ±na mÃ¼dahale ediyor.

Ä°stanbul KaÄŸÄ±thane'de bir binanÄ±n giriÅŸ katÄ±ndaki dairede mutfak tüpü patladÄ±. Olayda bir kiÅŸi yaralandÄ±. Olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirilirken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Hürriyet Mahallesi SaygÄ± Sokak''taki 4 katlÄ± binanÄ±n giriÅŸinde meydana gelen tüp patlamasÄ±nda bir kadÄ±n yaralanarak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. PatlamanÄ±n mutfak tüpündeki gaz sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ±ndan meydana geldiÄŸi belirtildi. Patlamayla sokak bir anda savaÅŸ alanÄ±na döndü. Çevredeki evlerde hasar meydana geldi. Polisin ve itfaiye ekiplerinin incelemeleri sürüyor.