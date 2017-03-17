Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 17/03/2017 11:18

GerÃ§ek hastanede ortaya Ã§Ä±ktÄ± 13 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z 8 aylÄ±k hamile Ã§Ä±ktÄ±


Ä°zmir'de rahatsÄ±zlanÄ±p hastaneye kaldÄ±rÄ±lan 13 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸunun cinsel istismar sonucu 8 aylÄ±k hamile olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°zmir'in Kiraz ilçesinde yaÅŸayan AyaydÄ±n Ailesi'nin 13 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± M.A., geçen 13 Mart akÅŸamÄ± rahatsÄ±zlandÄ±. Ailesi tarafÄ±ndan Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan M.A.'nÄ±n 8 aylÄ±k hamile olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±.Hastane polisi, M.A.'nÄ±n yaÅŸÄ±nÄ±n küçük olmasÄ± nedeniyle durumu Kiraz Ä°lçe Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na bildirdi. Jandarmaya teslim edilen M.A., ifadesinde 28 yaÅŸÄ±ndaki Y.K.'nin kendisiyle birkaç kez birlikte olduÄŸunu söyledi. Bunun üzerine küçük kÄ±za cinsel istismarda bulunduÄŸu ileri sürülen Y.K., Olgunlar Mahallesi'ndeki evinde gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p, tutuklandÄ±. M.A. ise Aile ve Sosyal Politikalar Ä°zmir Ä°l MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan devlet korumasÄ± altÄ±na alÄ±ndÄ±.

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