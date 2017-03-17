Tunceli'de dev PKK operasyonu hedef 400 terÃ¶rist

Tunceli'de Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi olarak ilan edilen 31 ilÃ§ede, Ã¶rgÃ¼tlere karÅŸÄ± operasyon dÃ¼zenlendi. Ã–zel gÃ¼venlik bÃ¶lgelerine giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen valilik 2 hafta boyunca operasyonlarÄ±n sÃ¼receÄŸini belirtti.

Tunceli'de merkez, Nazimiye, OvacÄ±k, Hozat ve Pülümür ilçelerine baÄŸlÄ± 31 bölge, 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Bahar aylarÄ±nÄ±n gelmesiyle birlikte Tunceli genelinde PKK ile birlikte kÄ±rsal alanda silahlÄ± faaliyet yürüten TKP/ML TÄ°KKO, MLKP ve MKP HKO örgütlerine karÅŸÄ± baÅŸlatÄ±lan operasyonlar kapsamÄ±nda Tunceli kÄ±rsal alanÄ±nda barÄ±ndÄ±klarÄ± tahmin edilen 400 civarÄ±nda örgüt üyesinin etkisiz hale getirilmesi amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lan geniÅŸ kapsamlÄ± operasyonlar devam ediyor. Operasyonlar nedeniyle sivil vatandaÅŸlarÄ±n zarar görmemesi için il merkezi ve Hozat, Pülümür, OvacÄ±k ve Nazimiye olmak üzere 4 ilçedeki toplam 31 bölgede 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

VALÄ°LÄ°K DUYURDU

Tunceli ValiliÄŸi'nden, konuyla ilgili yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Terörle mücadele kapsamÄ±nda yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkÄ±n can ve mal güvenliÄŸinin korunmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan girilmesinde sakÄ±nca bulunan, aÅŸaÄŸÄ±da koordinat bilgileri yazÄ±lÄ± Tunceli Ä°li; Tunceli merkez, OvacÄ±k, Pülümür, Hozat ve NazÄ±miye Ä°lçe sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisindeki 31 ayrÄ± bölgede 17 Mart 2017- 31 Mart 2017 tarihleri arasÄ±nda Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiÅŸtir.HalkÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal güvenliÄŸi için; Özel Güvenlik Bölgelerine, Mülki Amir izni olmadan giriÅŸler yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°limizde terörist unsurlarÄ±n bulunmasÄ±na ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalÄ±ÅŸmalara azim ve kararlÄ±lÄ±kla aralÄ±ksÄ±z devam edilmektedir" denildi.

ÖZEL GÜVENLÄ°K BÖLGESÄ° Ä°LAN EDÄ°LEN ALANLAR

AçÄ±klamada, özel güvenlik bölgesi ilan edilen bölgelerin isimleri ÅŸöyle sÄ±ralandÄ±: "Ä°l merkezinde, Bali deresi, kurutlu deresi, Gözlek-Seperteki bölgesi, Kutlu bölgesi, Ahpanos vadisi, Sal deresi, Laç deresi, OvacÄ±k ilçesinde; EroÄŸlu Mahallesi, Mercan DaÄŸlarÄ±, KÄ±ran deresi, Kinikan Tepe, Golan YaylasÄ±, EÄŸreci mahallesi, DülbektaÅŸÄ±, KaraoÄŸlan daÄŸÄ±, Yarpuzlu mahallesi, AlisÄ±rtÄ± Gecidi, Dalav YaylasÄ±, Karagöl yaylasÄ±, Kurugöl yaylasÄ±,, BastÄ±r yaylasÄ±, Kurt yaylasÄ±, ÇeÅŸme yaylasÄ±, Yel yaylasÄ±, Ganikastik, ÇÄ±ÄŸÄ±rlÄ± yaylasÄ±, Karadere, Nazimiye ilçesinde; Tavuklu, DoÄŸantaÅŸ köyleri bölgesi, Dokuzkaya köyü Pülümür ilçesinde; YoncalÄ± yaylasÄ±,, SarÄ±gül yaylasÄ± ve Hozat ilçesinde; Kinzir OrmanlarÄ±."